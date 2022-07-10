Загинув військовий з Кременчука В'ячеслав Кущ

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 1

26 червня загинув воїн з Кременчука Вячеслав Вікторович Кущ. Вячеслав був солдатом та пішов на військову службу по частковій мобілізації.

Загинув під час військової агресії російської федерації проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.

Залишилась дружина, донька та батьки. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Вячеслава Куща відбудеться 11 липня, а саме: