У Кременчуці зловмисник зґвалтував 37-річну жінку і відібрав у неї телефон

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 1 625

Також він пограбував чоловіка, привласнивши його велосипед

У Кременчуці поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та двох пограбуваннях. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Зловмисник пограбував 38-річного мешканця Кременчука, привласнивши його велосипед, а також зґвалтував 37-річну жінку та відібрав у неї мобільний телефон. Обидві жертви злочинів звернулися до Кременчуцького райуправління поліції вранці 7 липня.

Слідчі та оперативники поліції встановили особу нападника, ним виявився 39-річний кременчужанин з кримінальним минулим. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані під час першочергових слідчих дій докази спрямовані на судові експертизи.

Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні двох пограбувань. Також вирішується питання про повідомлення про підозру у зґвалтуванні та обрання йому запобіжного заходу. Окрім того, з'ясовують його можливу причетність до аналогічних злочинів на території міста та району.

Слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснює розслідування за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. За скоєння таких злочинів суд може призначити винному від 7 до 10 років позбавлення волі.