На одній із вулиць Кременчука чоловік показував свого піструна перехожим

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Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у хуліганстві

9 липня близько 17.40 до поліції надійшла інформація, що на одній із вулиць Кременчука чоловік демонструє свій статевий орган перехожим. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

На місце події прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили місцевого 51-річного чоловіка, який причетний до правопорушення. Також працівники поліції опитали свідків та очевидців злочину, вилучили речові докази.

За даним фактом правоохоронці, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Тривають слідчі дії.