В День захисників і захисниць у Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями загиблих воїнів

Сьогодні, в День захисників і захисниць у Кременчуці на головпоштампі відбулося погашення марок «Хвилина мовчання» на конвертах із зображеннями загиблих героїв — випускників гімназії № 16.
Захід розпочався рівно о 9.00 з Хвилини мовчання, після чого учні гімназії розповіли про кожного з випускників навчального закладу, які віддали своє життя, захищаючи рідну країну.
— Ми — Кременчуцька спілка філателистів спільно з Департаментом освіти продовжуємо робити серію конвертів «Герої нескореної України». І сьогодні гасимо марки на 17 конвертах із зображеннями загиблих воїнів, які в різні часи навчалися в гімназії № 16, —
розповів Володимир Скляр, голова спілки філателистів.
Педагоги гімназії № 16 зазначили, що в навчальному закладі свято бережуть пам’ять про всіх загиблих воїнів. Там сворили галерею пам’яті, біля якої вшановують світлу пам’ять випускників, які в найважчі часи для країни стали на захист Батьківщини і віддали найдорожче, що є — життя.
Сьогодні погасили марки на конвертах із зображеннями:
Дмитра Ткаченка, 25.05.08.29.1999.2022
Сергія Супруна, 25.01.10.02.1972.2022
Сергія Щербака, 22.06.03.16.1961.2015
Павла Удовицького, 09.02.01.05.1987.2025
Михайла Чаловського, 11.06.02.09.1973.2023
Валерія Раковича, 06.08.03.31.1982.2025
Сергія Іванова, 15.04.07.19.1977.2024
Олексія Вавелюка, 09.02.05.30.1974.2024
Дмитра Авраменка, 15.02.06.10.1996.2024
Миколи Вашури, 30.10.10.30.1977.2016
Сергія Бабака, 20.05.12.09.1977.2024
Максима Спиридонова, 13.01.01.08.1991.2023
Вадима Китаєва, 22.11.06.08.1980.2023
Данила Дейни, 13.05.09.08.2002.2023
Євгенія Ничипоровича, 01.09.01.10.1998.2025
Сергія Кобицького, 06.02.09.16.1973.2014
Ігоря Виходця, 22.05.12.03.1993.2024
