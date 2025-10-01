В День захисників і захисниць у Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями загиблих воїнів

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 132

Сьогодні, в День захисників і захисниць у Кременчуці на головпоштампі відбулося погашення марок «Хвилина мовчання» на конвертах із зображеннями загиблих героїв — випускників гімназії № 16.

Захід розпочався рівно о 9.00 з Хвилини мовчання, після чого учні гімназії розповіли про кожного з випускників навчального закладу, які віддали своє життя, захищаючи рідну країну.

— Ми — Кременчуцька спілка філателистів спільно з Департаментом освіти продовжуємо робити серію конвертів «Герої нескореної України». І сьогодні гасимо марки на 17 конвертах із зображеннями загиблих воїнів, які в різні часи навчалися в гімназії № 16, — розповів Володимир Скляр, голова спілки філателистів.

Педагоги гімназії № 16 зазначили, що в навчальному закладі свято бережуть пам’ять про всіх загиблих воїнів. Там сворили галерею пам’яті, біля якої вшановують світлу пам’ять випускників, які в найважчі часи для країни стали на захист Батьківщини і віддали найдорожче, що є — життя.

— Вони були нашими учнями, вчилися, мріяли планували майбутнє. Але обставини війни змінили їхні життєві дороги. Ці мужні чоловіки стали на шлях честі і любові до рідної землі. Вони загинули, захищаючи Україну.

Сьогодні погасили марки на конвертах із зображеннями:

Дмитра Ткаченка, 25.05.08.29.1999.2022

Сергія Супруна, 25.01.10.02.1972.2022

Сергія Щербака, 22.06.03.16.1961.2015

Павла Удовицького, 09.02.01.05.1987.2025

Михайла Чаловського, 11.06.02.09.1973.2023

Валерія Раковича, 06.08.03.31.1982.2025

Сергія Іванова, 15.04.07.19.1977.2024

Олексія Вавелюка, 09.02.05.30.1974.2024

Дмитра Авраменка, 15.02.06.10.1996.2024

Миколи Вашури, 30.10.10.30.1977.2016

Сергія Бабака, 20.05.12.09.1977.2024

Максима Спиридонова, 13.01.01.08.1991.2023

Вадима Китаєва, 22.11.06.08.1980.2023

Данила Дейни, 13.05.09.08.2002.2023

Євгенія Ничипоровича, 01.09.01.10.1998.2025

Сергія Кобицького, 06.02.09.16.1973.2014

Ігоря Виходця, 22.05.12.03.1993.2024