«Пишався можливістю бути на найгарячіших напрямках»: у Кременчуці попрощалися із полеглим військових Ігорем Бутенком

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 832

Військовий шлях Ігор розпочав у 22 роки — пройшов АТО, служив за контрактом у 107-й реактивній артилерійській бригаді, потім перевівся у 5-ту штурмову бригаду

Сьогодні, 27 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військового, старшого солдата Ігоря Бутенка. Народився чоловік 24 лютого 1992 року. Навчався Ігор у загальноосвітній школі № 24, далі професію здобув у ВПУ № 7, працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Проте майже третину життя присвятив службі у лавах Збройних Сил України.

Попрощатися із захисником зібралися багато людей — рідні, друзі, колишні однокласники, вчителі, побратими, колеги та просто знайомі. Усі ті, хто знали Ігоря й у чиїх серцях він житиме вічно.

Наталія та Валентина служили з Ігорем у складі 107-ї бригади. Пригадують його як мужнього воїна, а ще — доброго, спокійного та позитивного чоловіка.

— Дуже багато хочеться про Ігоря сказати, адже сьогодні його останній земний день. Він прийшов на службу ще зовсім юним і за цей час пройшов, мабуть, усі військові шляхи. Неодноразово був у ротаціях в АТО. З початком великої війни також став на захист Батьківщини, пізніше перейшов у 5-ту штурмову бригаду, — розповідає Наталія.

Жінка продовжує: на полі бою Ігор був мужнім воїном, а в житті — спокійним, виваженим, привітним та позитивним.

— Ми з ним часто спілкувалися, коли він був на передовій — Ігор дуже пишався своєю можливістю бути на найгарячіших напрямках. Але при цьому сам не оминав жодного військового збору — зажди донатив і говорив, що так волонтери матимуть змогу швидше купити хлопцям усе необхідне. При цьому ж йому самому нічого не треба було — завжди говорив, що у нього все є.

Найбільшими цінностями для Ігоря були родина, друзі та держава, говорить Наталія. Це справжній воїн, захисник і приклад для багатьох.

Валентина теж певний час служила разом з Ігорем. Говорить, у пам’яті — лиш приємні спогади.

— Він був дуже добрим, сміливим, надійним — дійсно, справжній захисник. Дуже шкода, що такі герої гинуть, ідуть від нас — на них зараз тримається все.

Уже з початком повномасштабного вторгнення Ігор повернувся на службу добровільно у перші дні — мобілізувався 8 березня 2022 року, розповідає нам військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив на посаді старшого навідника міномета у складі 5-ї штурмової бригади.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині 6 вересня Ігор отримав тяжке поранення. 10 днів лікарі Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», що у Києві, намагалися врятувати життя захисника. Проте 17 вересня серце Ігоря зупинилося.

— Світла пам’ять Ігореві Бутенку та усім полеглим військовим, які до останнього стояли на захисті України й нас з вами! — додає «Лиман».

У полеглого воїна лишилися мати, дружина та син.

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Ігоря Бутенка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

















Фото: Яна Гудзь