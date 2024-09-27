У Кременчуці на розі вулиць Шевченка та Української з'явиться новий торговельний центр 

На сесії Кременчуцької міськради депутати проголосували за початок роботи по внесенню змін до детального плану центральної частини Кременчука
Невдовзі у Кременчуці з’явиться ще один торговельний центр. Про це стало відомо на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 27 вересня.
Депутати проголосували за початок роботи з внесення змін до детального плану центральної частини Кременчука.
Триповерховий торговельний центр з’явиться на розі вулиць Шевченка та Української.
Під час сесії також стало відомо, що із ФОП Жуком Євгенієм Володимировичем місто раніше не співпрацювало.
За словами мера, торговельний центр на тому місці не завадить. Крім того, він дасть нові робочі місця як під час будівництва, так і під час роботи центру. Певні податки він також сплачуватиме, наголосив Малецький.
Як «Кременчуцький Телеграф» дізнався із відкритих джерел, земельну ділянку на розі вулиць Шевченка та Української площею 1104 м2 ФОП Жук Є.В. отримав в оренду наприкінці минулого року. Поки що територія знаходиться в оренді підприємцем на три роки — до 22 грудня 2026 року.
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