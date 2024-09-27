У Кременчуці на розі вулиць Шевченка та Української з'явиться новий торговельний центр

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На сесії Кременчуцької міськради депутати проголосували за початок роботи по внесенню змін до детального плану центральної частини Кременчука

Невдовзі у Кременчуці з’явиться ще один торговельний центр. Про це стало відомо на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 27 вересня.

Депутати проголосували за початок роботи з внесення змін до детального плану центральної частини Кременчука.

Триповерховий торговельний центр з’явиться на розі вулиць Шевченка та Української.

Під час сесії також стало відомо, що із ФОП Жуком Євгенієм Володимировичем місто раніше не співпрацювало.

— Багато людей приїхали до нас із східних регіонів, з північних, і готові розпочати тут свій бізнес. Ми їм надаємо можливість це робити. Жук теж релокований, бо ми не чули про нього раніше. І цій родині ми хочемо допомогти, щоб вони мали можливість вести бізнес у Кременчуці і заробляти певні кошти, — прокоментував це міський голова Віталій Малецький.

За словами мера, торговельний центр на тому місці не завадить. Крім того, він дасть нові робочі місця як під час будівництва, так і під час роботи центру. Певні податки він також сплачуватиме, наголосив Малецький.

— Тобто, ви помітьте, ми зараз даємо усім підприємцям, хто щось хоче будувати, зелене світло. Щоб вони вкладали у Кременчук. Досить багато людей приїхали сюди з інших регіонів, і вони хочуть тут розвивати бізнес, будувати, створювати щось.

Як «Кременчуцький Телеграф» дізнався із відкритих джерел, земельну ділянку на розі вулиць Шевченка та Української площею 1104 м2 ФОП Жук Є.В. отримав в оренду наприкінці минулого року. Поки що територія знаходиться в оренді підприємцем на три роки — до 22 грудня 2026 року.