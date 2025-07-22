У Кременчуці 14-річна школярка готувала теракт: дівчина мала підірвати українського військовослужбовця

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 567

У Кременчуці співробітники Служби безпеки України викрили 14-річну школярку, яка на замовлення російських спецслужб готувала теракт. Про це повідомили у пресслужбі управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За попередніми даними, завербували росіяни дівчину, коли та шукала способів легкого заробітку. Вона самостійно виготовила саморобний вибуховий пристрій та зберігала його у квартирі, куди її направили куратори.

Російські спецслужби планували заманити українського військового до місця, де мала спрацювати вибухівка. Оперативники СБУ задокументували весь процес і затримали дівчину у момент спроби активації вибухівки.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — завершений замах на теракт за попередньою змовою групи осіб. Їй загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Деталі справи

Імовірно, мова йде про ученицю гімназії №18. Як ми писали раніше, дівчина вийшла на зв’язок через Telegram із куратором під ніком «Huares», який запропонував їй грошову винагороду за виконання завдань. Ввечері 28 червня вона забрала з квартири на вулиці Київській пакет, у якому був саморобний вибуховий пристрій на основі пластикової пляшки й мобільного телефона. Вибухівку дівчина заховала у кущах біля АЗС на тій же вулиці. Наступного ранку за новою вказівкою вона повернулась, забрала вибухівку і знову віднесла пристрій на ту саму квартиру.

Того ж дня вона купила нову SIM-карту «Київстар», вставила її у телефон, що був частиною вибухового пристрою, й підключила його до пляшки. Так вона, за версією слідства, увела пристрій у бойову готовність — його можна було активувати дистанційно.

Згодом, за вказівкою з месенджера, дівчина встановила інший телефон біля вхідних дверей квартири — для відеоспостереження в реальному часі. Також вона відчинила двері чоловікові, який, імовірно, мав стати жертвою вибуху, і втекла.

Підозрювану затримали в ніч на 30 червня. Під час обшуків вилучили саморобний вибуховий пристрій та телефон, за допомогою якого вона контактувала з «куратором». Вона визнала, що виконувала вказівки з Telegram, але додала, що не розуміла небезпеки дій і технічного призначення пристроїв, з якими мала справу. В ухвалі суду не вказано прямо, хто цей чоловік, втім тут написано, що «підозрювана підтвердила фактичні обставини інкримінованого їй протиправного діяння, проте зазначила, що не розуміла небезпечності пристосувань, які вона переносила та налаштовувала перед приходом військовослужбовця».