«Там все контролювалося і контролюється»: Малецький про нещасний випадок на атракціоні у Кременчуці

Сьогодні, 27 листопада, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував подію, яка сталася днями у Придніпровському парку, коли двоє дівчат травмувалися на атракціоні.

— Правоохоронці займаються цим питанням, вони перевіряють усі дозвільні документи, допуски до роботи усіх працівників, чи були проведені обстеження цих атракціонів, чи є на них паспорти і все інше. Але, наскільки я знаю, усе це в парку контролювалося і контролюється, усі документи надані правоохоронцям, — зазначив мер.