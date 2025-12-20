На війні загинув військовий з Кременчуччини Євгеній Чорновол

Учора, 19 грудня, Кам’янопотоківська громада Кременчуччини провела в останню путь загиблого воїна захисника України Євгенія Чорновола. Громада схилившись на коліно провела військового з території Білецьківського ліцею. Поховали воїна на центральному кладовищі села Білецьківка. Місцева влада та громада висловлюють щирі співчуття родині, близьким і побратимам Євгенія.

Євгеній Сергійович Чорновол народився 9 лютого 1979 року у с. Білецьківка. Він мужньо стояв на захисті України, вибивав ворога з рідної землі, і віддав найдорожче – своє життя – за нашу свободу та незалежність.

Молодший сержант Євгеній Чорновол загинув від російського FPV-дрона на Донеччині. Йому навіки 46.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.