До Кременчука привезли три нові тролейбуси, будівлю автошколи продали, у місті загинули двоє підлітків: дайджест тижня

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 367

У Кременчуці вшанували пам’ять жертв Голодомору

Учора, 22 листопада, в Кременчуці, як і у всій Україні, вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. На підтримку Всеукраїнської акції «Запали свічку» тисячі містян запалили свічки пам’яті на своїх підвіконнях, як вияв всенародної скорботи, нашої пам’яті та віри в майбутнє України.

Напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору представники Кременчуцької міської ради та громади піднесли квіти до памʼятника «Жертвам Голодомору». Кременчуківці зібралися на пам’ятному заході, щоб вшанувати мільйони невинних жертв Голодомору та нагадати про трагедію, яку неможливо забути.

Перші три нові тролейбуси з 18 вже у Кременчуці

У середу, 19 листопада, до Кременчука привезли перших три з 18 нових тролейбусів. Вони працюватимуть на нових маршрутах – у віддалені мікрорайони, куди тролейбуси раніше не ходили. Як заявив міський голова, нові тролейбуси їздитимуть на Перший і Другий Занасипи та Ревівку.

Будівлю колишньої автошколи у центрі Кременчука продали за понад 9 млн грн

Будівлю колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні, викупило дніпровське ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» за 9,9 млн гривень. Продавцем виступало регіональне відділення Фонду держмайна України по Полтавській і Сумській областях. Будівлю ТОВ придбало через аукціон, який проходив вдруге щодо цього об’єкта.

Перший аукціон провели наприкінці вересня. Тоді ціна автошколи зросла до 51 млн грн. Втім той аукціон визнали неуспішним — обох «фіналістів» дискваліфікували. У другому аукціоні перемогла полтавська компанія «ABC Полтава» з пропозицією у понад 10 млн грн. Втім її також дискваліфікували, оскільки вона відмовилася підписувати протокол результатів аукціону.

Цікаво, що керівником ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» є адвокат Кирил Федорчук, який також є засновником і керівником ТОВ «Рент Проперті Дніпро» — компанії, що перемогла у першому аукціоні з пропозицією у 51 млн грн.

НАБУ розслідує будівництво укріплень, які замовляла Полтавська ОВА

Національне антикорупційне бюро веде кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із будівництвом оборонних споруд, яке замовляла Полтавська обласна військова адміністрація. За словами директора бюро Семена Кривоноса, детективи встановлюють коло причетних до можливих зловживань. У межах розслідування вже провели низку слідчих дій та аналізують роль кожного посадовця, зокрема керівництва адміністрації на той час.

На початку вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською ОВА фортифікацій на Донеччині.

Трагічна загибель двох підлітків

Протягом минулого тижня у Кременчуці загинули двоє підлітків.

Увечері 16-го листопада до Кременчуцького райуправління поліції звернулися рідні 13-річної дівчинки з повідомленням про її зникнення. Поліцейські знайшли дівчинку без ознак життя поблизу недобудови на вулиці Київській. За попередньою версією слідства, дівчина могла випасти з висоти. Остаточну причину смерті встановлять після судово-медичної експертизи. За фактом загибелі дитини відкрили кримінальне провадження.

У п'ятницю, 21 листопада, до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на залізничних коліях у Кременчуці. За попередньою інформацією слідства, 16-річний хлопець піднявся на дах вагона, де його вразило електрострумом. Медики проводили реанімаційні заходи, однак, врятувати підлітка не вдалося. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, в рамках якого з’ясовуються обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у селі Білики на Полтавщині 19-річний юнак загинув від ураження струмом, піднявшись на вагон потяга.

Графіки погодинного відключення електроенергії

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, викликаною російськими обстрілами енергетичних об’єктів, протягом усього минулого тижня на Полтавщині діяли графіки погодинного відключення електроенергії. Ці графіки постійно змінюються залежно від ситуації в енергосистемі та інколи доповнюються графіками аварійних відключень, через ракетно-дронові удари ворога. На вихідних погодинних відключень стало менше.