Свічка пам’яті, що не згасає: у Кременчуці відбулось піднесення квітів до Дня пам'яті жертв Голодомору

Кременчуківці зібралися на пам’ятному заході, щоб вшанувати мільйони невинних жертв Голодомору та нагадати про трагедію, яку неможливо забути
Цьогоріч 21 листопада, напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору, представники Кременчуцької міської ради піднесли квіти до памʼятника «Жертвам Голодомору» на Вознесенькому кладовищі.
Щороку, четвертої суботи листопада, українці вшановують памʼять про жертв голодоморів 20-х, 30-х та 40-х років на території України. У 2025 році День памʼяті припав на 22 листопада.
На вулиці Бетонній кременчуцькі посадовці на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вшанували жертв голодоморів піднесенням квітів до памʼятника. Лунали жалобні пісні, молитви, гімн і звісно, тиша хвилини мовчання.
Нагадаємо, торік у Кременчуці під час вшанування пам’яті жертв голодомору зачитали спогади очевидців трагедії.
