Кременчук, Фотоколекція

Свічка пам’яті, що не згасає: у Кременчуці відбулось піднесення квітів до Дня пам'яті жертв Голодомору

Сьогодні, 15:00

 

Кременчуківці зібралися на пам’ятному заході, щоб вшанувати мільйони невинних жертв Голодомору та нагадати про трагедію, яку неможливо забути

Цьогоріч 21 листопада, напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору, представники Кременчуцької міської ради піднесли квіти до памʼятника «Жертвам Голодомору» на Вознесенькому кладовищі.

 

Щороку, четвертої суботи листопада, українці вшановують памʼять про жертв голодоморів 20-х, 30-х та 40-х років на території України. У 2025 році День памʼяті припав на 22 листопада.

 

На вулиці Бетонній кременчуцькі посадовці на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вшанували жертв голодоморів піднесенням квітів до памʼятника. Лунали жалобні пісні, молитви, гімн і звісно, тиша хвилини мовчання.


ПО ТЕМІ:

Україна вшанувала жертв Голодоморів свічками пам’яті

Річниця Голодомору: історії кременчужан та музейні дані

Ціна життя: що їли під час Голодомору — відтворені студентами страви

Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її рідне село

Автор: Катерина Животовська
Теги: Голодомор покладання квітів день пам'яті
