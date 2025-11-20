Олена Шуляк
Будівлю автошколи у Кременчуці викупила дніпровська компанія за понад 9 мільйонів гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 3

Переможця торгів, ТОВ «ABC Полтава», дискваліфікували

Будівлю колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці, викупило дніпровське ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» за майже 9,9 млн гривень. Про це стало відомо з договору купівлі-продажу за 20 листопада, яке розмістили у системі Prozorro Sale.

Продавцем виступало регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській і Сумській областях. Будівлю ТОВ придбало через аукціон, який проходив вдруге щодо цього об’єкта.

Додамо, що 7 жовтня регіональне відділення Фонду держмайна оголосило новий аукціон на продаж будівлі колишньої автошколи. Оскільки перші торги виявились неуспішними, стартову ціну лота знизили на 50% — від 2,5 тис. гривень до 1,2 тис. гривень. 

Перший аукціон провели наприкінці вересня. Тоді ціна майна зросла у понад 19 тисяч разів — до 51 мільйона гривень. Переможницею в аукціоні стала ТОВ «Рент Проперті Дніпро». 

У торгах взяли участь понад 30 учасників — як кременчуцькі підприємці, так і з інших регіонів. До «фіналу» дійшли дві дніпровські компанії — ТОВ «Рент Проперті Дніпро» та ТОВ «Фебр». Остання компанія запропонувала ставку на мільйон нижче від переможної.

Втім аукціон визнали неуспішним — обох «фіналістів» дискваліфікували. «Рент Проперті Дніпро» не підписав протокол про результати електронного аукціону у відповідні строки, а наступний за ціновою пропозицією — «Фебр» — відмовився це робити, про що надав лист Фонду.

Вже у другому аукціоні перемогла полтавська компанія «ABC Полтава» з пропозицією у понад 10 мільйонів гривень. Втім переможця дискваліфікували, оскільки він відмовився підписувати протокол про результати електронного аукціону.

За даними YouControl, ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» існує рік — товариство зареєстрували у жовтні торік в Дніпрі. Керівником компанії вказаний адвокат Кирилл Федорчук, він є і серед засновників. Кінцевим бенефіціаром на сьогодні є Вадим Варавін з Харківської області. 

Додамо, що Кирилл Федорчук є засновником і керівником ТОВ «Рент Проперті Дніпро» — компанії, що перемогла у першому аукціоні, з пропозицією у 51 млн грн.

Нагадаємо, виконком планував взяти участь у аукціоні з максимальною пропозицією у 5 мільйонів гривень. Міська влада хотіла знести будівлю і облаштувати на цьому місці сквер. 

