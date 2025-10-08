ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, ТЪ у темі

Дніпровські компанії не викупили будівлю колишньої автошколи у центрі Кременчука: оголошений новий аукціон

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 462

«Рент Проперті Дніпро» не підписав протокол про результати електронного аукціону у відповідні строки, а наступний за ціновою пропозицією — Фебр» — відмовився це робити, про що надав лист Фонду

7 жовтня регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській і Сумській областях оголосив новий аукціон на продаж будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці. Оскільки перші торги виявились неуспішними, стартову ціну лота знизили на 50% — від 2,5 тис. гривень до 1,2 тис. гривень. Про це стало відомо з платформи Prozorro Sale.

Перший аукціон провели наприкінці вересня. Тоді ціна майна зросла у понад 19 тисяч разів — до 51 мільйона гривень. Переможницею в аукціоні стала ТОВ «Рент Проперті Дніпро». 

У торгах взяли участь понад 30 учасників — як кременчуцькі підприємці, так і з інших регіонів. До «фіналу» дійшли дві дніпровські компанії — ТОВ «Рент Проперті Дніпро» та ТОВ «Фебр». Остання компанія запропонувала ставку на мільйон нижче від переможної.

Втім аукціон визнали неуспішним — обох «фіналістів» дискваліфікували. «Рент Проперті Дніпро» не підписав протокол про результати електронного аукціону у відповідні строки, а наступний за ціновою пропозицією — «Фебр» — відмовився це робити, про що надав лист Фонду.

Що відомо про ці компанії

За даними YouControl, ТОВ «Рент Проперті Дніпро» зареєстроване в Дніпрі у січні 2025 року. Керівником і засновником компанії є адвокат Кирилл Федорчук. Основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. За 8 місяців роботи ТОВ встигла взяти участь у 8 аукціонах, про що вказують дані системи Clarity Project.

ТОВ «Фебр» також зареєстроване у Дніпрі. Керівницею і засновницею компанії, за даними YouControl, є Дарина Федорчук. Іншою засновницею вказана Арсенія Бородіна. 

Компанія існує три місяці. Основний вид діяльності «Фебр» — управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Дарина і Кирилл Федорчуки, ймовірно, є родичами — на це вказують, зокрема, їх особисті адреси реєстрації в Дніпрі — вони однакові.

Якщо другий аукціон також виявиться неуспішним

Якщо другий аукціон не відбудеться — тобто не буде жодної ставки, або всі учасники будуть дискваліфіковані, — то об’єкт не вважатиметься проданим, і система переходить до третього етапу продажу.

Після двох невдалих аукціонів замовник має право оголосити третій аукціон — це аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (так званий голландський аукціон).

Початкова ціна — 1 286,40 грн без ПДВ (50% від стартової ціни першого аукціону). Надалі система автоматично знижуватиме ціну кроками, доки хтось не погодиться купити.

Нагадаємо, виконком планував взяти участь у аукціоні з максимальною пропозицією у 5 мільйонів гривень. Міська влада хотіла знести будівлю і облаштувати на цьому місці сквер. 

Автор: Вероніка Білодід
  


