У Кременчуці загинула 13-річна дівчинка: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 372

Дитину шукали кілька годин, знайшли поблизу недобудови без ознак життя

16 листопада близько 22.30 до Кременчуцького райуправління поліції звернулися рідні 13-річної дівчинки та повідомили про її зникнення. За їх словами, дитина зникла близько 14.00. Про це інформує поліція Полтавщини.

На розшук орієнтували весь особовий склад підрозділу. Під час пошукових заходів поліцейські знайшли дівчинку поблизу недобудови на вулиці Київській. Вона була без ознак життя.

За попередньою версією слідства, дитина могла випасти з висоти. Остаточну причину смерті встановлять після судово-медичної експертизи.

За фактом загибелі відкрили кримінальне провадження. Усі обставини події з’ясовують слідчі.

