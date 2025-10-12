Росіяни атакували Кременчук, повернулись відключення світла, декому ввімкнули опалення, а мер готується до виборів: головне за тиждень

Ми зібрали для вас найактуальніші новини Кременчука та регіону, які ви могли пропустити

Масована атака на Кременчук та аварійні відключення світла

Вранці 10 жовтня росіяни здійснили атаку безпілотниками і ракетами на Кременчук. У Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишились понад 16,5 тисячі домогосподарств та 800 споживачів-юридичних осіб. У місті запровадили спеціальний графік знеструмлень: світло зникло в центральній частині міста, на Молодіжному, Великій Кохнівці та Ревівці до 20.00 того ж дня. Через відсутність електрики зранку не працювали світлофори та зупинялися тролейбуси, перевізники посилили роботу автобусних маршрутів. Обійшлося без потерпілих, хоча пошкоджень зазнали кілька приватних будинків. Полтавська ОВА ввела графіки аварійних відключень світла по області, які діяли понад добу.

Також оголошено, що з 15 жовтня набуває чинності новий графік погодинних планових відключень електроенергії на Полтавщині з урахуванням наближення зимового періоду.

Зникла родина: авто знайшли у водоймі

На Полтавщині трапилася ще одна трагедія: на початку місяця безвісти зникла сім’я. Тиждень тому поблизу села Старі Санжари поліціянти під час пошуків дістали з річки автомобіль ВАЗ, у салоні якого знаходились тіла зниклих жінки та її малолітнього сина. Пошуки батька сім’ї тривали, аж поки 9 жовтня його тіло також не знайшли на відстані близько 50 метрів від місця трагедії.

Перевірки військового обліку та скарга на незаконну мобілізацію

У Кременчуці цього тижня торкнулися питань мобілізації. 9 жовтня міський територіальний центр комплектації та соцпідтримки (колишній військкомат) розпочав перевірки стану військового обліку у навчальних закладах міста. ТЦК та СП перевіряє, чи належно ведуться документи обліку призовників і військовозобов’язаних, а головне — законність «бронювання» працівників цих установ від призову. Військові зазначили, що такі перевірки є плановими і правомірними.

Водночас кременчужанка Тамара Кібець публічно звинуватила двох поліцейських та представників міського ТЦК у тому, що її сина мобілізували примусово і з порушеннями. За її словами, уночі 5 жовтня на вулиці двоє поліцейських зупинили її 27-річного сина, силоміць посадили в автомобіль і відвезли до військкомату. Жінка вважає таку мобілізацію незаконною та вже звернулася зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для розслідування інциденту.

Ремонт на Крюківському мості та зміни в русі

У Кременчуці тривали планові роботи на єдиному автомобільному мосту через Дніпро. 11 жовтня Крюківський міст було повністю перекрито для руху транспорту на кілька годин, оскільки залізничники проводили ремонт деформаційних швів та інших елементів конструкції. Попередньо планувалося перекриття і на наступний день, 12 жовтня, з 13.00 до 17.00, однак врешті цього дня міст не стали перекривати — рух залишився у звичайному режимі.

Запуск опалення в кременчуцьких лікарнях

З огляду на похолодання міська влада прийняла рішення достроково подати тепло в медичні заклади. З 9 жовтня у лікарнях Кременчука почали вмикати опалення. Першими тепло отримали міська дитяча лікарня та перинатальний центр. Як повідомив мер Віталій Малецький, опалювальний сезон у соціальних закладах стартує насамперед у лікарнях, щоб забезпечити комфорт пацієнтам. Решта об’єктів соціальної сфери також підключатимуть до тепла по мірі необхідності.

Тендер на штучні ялинкові прикраси

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» готується до новорічних свят заздалегідь. Цього тижня оголошено тендер на закупівлю понад 2 тисяч штучних ялинкових гілок для міських новорічних композицій. Очікувана вартість такої закупівлі становить близько 1,03 мільйона гривень. Вимоги до товару включають сертифікати безпеки та екологічності — штучна хвоя має бути якісною і негорючою. Наявність необхідних сертифікатів та зразків постачальники повинні підтвердити в тендерній пропозиції. Аукціон відбудеться через систему Prozorro після розгляду поданих заявок.

Мер Кременчука заявив про готовність до виборів

Попри діючий воєнний стан, у Кременчуці вже задумуються про можливі майбутні місцеві вибори. Міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому заявив, що команда готова йти на вибори, щойно їх буде дозволено. За інформацією з мерії, Малецький має намір балотуватися на новий термін мера, якщо в Україні призначать чергові місцеві вибори. Він очолює місто вже дві каденції поспіль, тож його чергове висування не стане несподіванкою. Поки що виборчий процес призупинений через війну, але очільник міста публічно дав сигнал виборцям про свої плани на майбутнє.

Житло для переселенців у Потоках

Кременчуцька громада продовжує дбати про розміщення внутрішньо переміщених осіб. Виконком Кременчуцької міськради погодив проєкт, за яким у селі Потоки встановлять 50 тимчасових будиночків для переселенців. Це буде модульне містечко з найнеобхіднішими умовами для проживання сімей, які втратили домівки через війну. Наразі міська влада працює над залученням фінансування та визначенням підрядників для облаштування території. Очікується, що реалізація проєкту допоможе забезпечити житлом кілька сотень людей, зареєстрованих як ВПО у Кременчуці.

Новий ветеранський центр у Кременчуці

У місті з’явиться сучасний простір для реабілітації військових. Кременчуцький виконком замовив будівництво регіонального ветеранського центру на розі вулиць Флотської та Великої набережної. Проєкт передбачає створення спеціального хабу для ветеранів — з приміщеннями для фізичної і психологічної реабілітації, залом для занять спортом та іншою інфраструктурою. Очікувана вартість будівництва становить приблизно 132,9 млн грн (з ПДВ). Роботи мають бути виконані у стислі терміни: підрядника зобов’яжуть завершити будівництво до 20 листопада 2025 року. Проєкт фінансується за рахунок державної субвенції та міського бюджету; новий центр стане опорним для всієї південної частини Полтавщини, де ветерани зможуть отримати якісну допомогу і підтримку.

«Скажені» пацюки

В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин, на ім’я Артем, який розповів, що в одному з зоомагазинів міста його доньку, віком рік і 10 місяців, вкусив декоративний пацюк. Чоловік звинуватив магазин у продажі заражених сказом тварин. Однак ця інформація не підтвердилась. Власник магазину стверджує, що батьки не слідкували за дитиною, яка порушила правила поведінки в магазині, а також, що вони покинули магазин без скарг. Нині дитина, яку вкусив пацюк, перебуває у лікарні. Під наглядом лікарів проходить антирабічне щеплення. Офіційного підтвердження захворювання на сказ немає.





Вбивство студентки та затримання підозрюваного у Світловодську

У сусідньому Світловодську сталося резонансне вбивство. 5 жовтня в орендованій квартирі родичі виявили мертвою 16-річну дівчину-студентку з численними ножовими пораненнями. Дівчина навчалася в місцевому коледжі, обставини злочину потрясли громаду. Правоохоронці розпочали розшук убивці, і вже невдовзі на Кіровоградщині затримали ймовірного підозрюваного у цьому вбивстві. Наразі триває слідство, мотиви злочину з’ясовуються.

Смерть школярки

7 жовтня у Кременчуці виявили тіло 12-річної дівчинки без ознак життя. Тіло знайшли родичі у квартирі за місцем її мешкання. Причини та обставини смерті дитини з’ясовує слідство.