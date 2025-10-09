У Кременчуці в зоомагазині дитину вкусив декоративний пацюк. Батько звинувачує магазин в загрозі сказу

В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин, на ім’я Артем. Чоловік розповів, що в одному з зоомагазинів міста його доньку, віком рік і 10 місяців, вкусив декоративний пацюк. Тваринка до крові прокусила палець дівчинки.
За словами батька, з вечора дитина багато плакала, а зранку прокинулася з блювотою. Батьки, стурбовані станом доньки, звернулися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. Розповіли, що напередодні дівчинку вкусив пацюк й лікарка рекомендувала пройти протирабічні щеплення.
Чоловік звинувачує власників магазину в тому, що вони продають тварин, які не мають щеплення від сказу.
Факт звернення до поліції нам підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За її словами, правоохоронці встановлюють обставини події.
Проте, за словами головного ветеринарного лікаря Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Остапа Підгорного, пацюків не вакцинують.
Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-педіатр Надія Боровик, якщо дитина не щеплена, будь-який укус ссавця вкрай небезпечний, тому батькам рекомендують зробити вакцинацію дитині.
Наразі маленька Емілія знаходиться в стаціонарі дитячої лікарні. В неї вже взяли проби на сказ. Батьки з нетерпінням чекають результатів й сподіваються, що все буде добре.
Поспілкуватися з власником магазину ми не змогли. О 14.00 магазин був зачинений. На телефонний дзвінок відповіли лише один раз, пообіцявши перетелефонувати. Проте, ми не дочекалися дзвінка й всі інші спроби додзвонитися виявилися безуспішними. Якщо власник надасть будь-які коментарі — ми доповнимо ними матеріал.
*Пацюк на фото живе у родині нашого фотокореспондента й жодних дітей не кусав
