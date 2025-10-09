У Кременчуці в зоомагазині дитину вкусив декоративний пацюк. Батько звинувачує магазин в загрозі сказу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 336

В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин, на ім’я Артем. Чоловік розповів, що в одному з зоомагазинів міста його доньку, віком рік і 10 місяців, вкусив декоративний пацюк. Тваринка до крові прокусила палець дівчинки.

Що каже батько

За словами батька, з вечора дитина багато плакала, а зранку прокинулася з блювотою. Батьки, стурбовані станом доньки, звернулися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. Розповіли, що напередодні дівчинку вкусив пацюк й лікарка рекомендувала пройти протирабічні щеплення.

— Річ у тому, що ми не робили доньці жодних щеплень через протипоказання по здоров’ю — в неї алергія, був набряк Квінке. Тому для неї медичні препарати небезпечні, — розповів Артем.

Чоловік звинувачує власників магазину в тому, що вони продають тварин, які не мають щеплення від сказу.

— Це вкрай небезпечно! Наслідки спілкування з невакцинованими тваринами можуть бути дуже сумними. Я вже звернувся до поліції із заявою.

Що кажуть у поліції

Факт звернення до поліції нам підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За її словами, правоохоронці встановлюють обставини події.

Що кажуть ветеринари

Проте, за словами головного ветеринарного лікаря Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Остапа Підгорного, пацюків не вакцинують.

— Якщо вони не контактували з інфікованими тваринами, то щеплення їм не роблять. Що стосується випадку, про який йде мова, за словами власника зоомагазину, всі пацюки народилися в клітці та не мали контакту з іншими тваринами. Проте ми їх все одно забрали на 15-денний карантин під нагляд.

Що кажуть лікарі

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-педіатр Надія Боровик, якщо дитина не щеплена, будь-який укус ссавця вкрай небезпечний, тому батькам рекомендують зробити вакцинацію дитині.

— Якщо немає щеплень, будь-яка подряпина стає небезпечною — є ризик зараження правцем. Також високий ризик зараження сказом. Крім того, Полтавська область у зоні ризику по захворюваністю на кір, тому ми рекомендуємо обов’язково вакцинуватися, — підкреслила лікарка.

Дитина в лікарні

Наразі маленька Емілія знаходиться в стаціонарі дитячої лікарні. В неї вже взяли проби на сказ. Батьки з нетерпінням чекають результатів й сподіваються, що все буде добре.

— Доньці вже зробили перше щеплення. Ми будемо знаходитися в лікарні під наглядом. Сподіваємось, все буде добре, — сказав Артем.

Зв'язатися з магазином не вдалося

Поспілкуватися з власником магазину ми не змогли. О 14.00 магазин був зачинений. На телефонний дзвінок відповіли лише один раз, пообіцявши перетелефонувати. Проте, ми не дочекалися дзвінка й всі інші спроби додзвонитися виявилися безуспішними. Якщо власник надасть будь-які коментарі — ми доповнимо ними матеріал.

*Пацюк на фото живе у родині нашого фотокореспондента й жодних дітей не кусав