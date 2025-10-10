«Тварин руками не чіпати!»: власник зоомагазину Ostin розповів свою версію події з дитиною, яку вкусив пацюк

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 448

Власник магазину закликає покупців бути уважними, стежити за дітьми під час вибору тварин та дотримуватись правил безпеки

Сьогодні «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з Дмитром, власником зоомагазину Ostin, якого батько дитини, яку вкусив декоративний пацюк, звинуватив в продажі заражених сказом тварин.

Власник магазину категорично заперечує цю інформацію і вважає, що ситуація була штучно роздута.

— Батько дитини зробив поспішні висновки, які не були підтверджені ніякими довідками. Коли він мені зателефонував, я одразу приїхав до магазину, щоб з’ясувати цю ситуацію. Чоловік одразу звинуватив мене в тому, що його дитина захворіла на сказ й стверджував, що в нього на руках є всі документи, які це підтверджують.

Насправді, коли приїхала поліція, з’ясувалося, що вони вже поспілкувалися з мамою дитини й лікаркою, які повідомили, що діагноз ще не підтверджений, дитині тільки зробили проби, а також рекомендували зробити антирабічні щеплення.

Дмитро розповів, що 8 жовтня чоловік із жінкою й своєю маленькою дитиною прийшли в його магазин, щоб придбати собі улюбленців:

— Поки батьки обирали морських свинок, за дитиною не слідкували. Вона сама собі ходила магазином, хоча я попереджав, щоб пальчики в клітку не засовували.

До того ж, на стіні поруч із клітками висить листівка, на якій червоними літерами написано «Тварин руками не чіпати».

Дмитро стверджує, що після того, як сім’я купила улюбленців, вони щасливі пішли з магазину.

— Про інцидент мені ніхто не повідомив. Тобто у дитини під час перебування в магазині ніякої реакції взагалі не було. Вона не плакала, не скаржилася, не була налякана. Лише наступного дня прийшов батько зі звинувачуваннями й претензіями. Крім того, він уже встиг звернутися в поліцію та місцеві ЗМІ, яким повідомив неправдиву інформацію.

Що стосується декоративних пацюків, які перебували в клітці, на яку вказав батько дитини, вони знаходяться на карантині в державній ветеринарній службі.

— Ці пацюки народжені в магазині, в клітці. Вони не мали жодного контакту з іншими тваринами. Тож я впевнений, що вони цілком здорові! Що стосується підтверджуючих документів або щеплень від сказу, їх немає — через те, що не передбачені ветеринарними протоколами.

Зазначимо, що пан Дмитро займається продажем зоотоварів й тварин кілька років. У нашому місті магазин працює п’ять місяців. Раніше чоловік працював у Запоріжжі.

Що стосується порядку в зоомагазині (були звинувачування в антисанітарії), ми на власні очі побачили, що всі в магазині й в клітках чисто, всі тваринки активні.

Нині дитина, яку вкусив пацюк, перебуває у лікарні. Під наглядом лікарів проходить антирабічне щеплення. Офіційного підтвердження захворювання на сказ немає.

Власник магазину закликає покупців бути уважними, стежити за дітьми під час вибору тварин та дотримуватись правил безпеки, що вказані у торгових залах.