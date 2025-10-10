«Тварин руками не чіпати!»: власник зоомагазину Ostin розповів свою версію події з дитиною, яку вкусив пацюк

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Топ новина, Кременчук

«Тварин руками не чіпати!»: власник зоомагазину Ostin розповів свою версію події з дитиною, яку вкусив пацюк

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 448

Власник магазину закликає покупців бути уважними, стежити за дітьми під час вибору тварин та дотримуватись правил безпеки

Сьогодні «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з Дмитром, власником зоомагазину Ostin, якого батько дитини, яку вкусив декоративний пацюк, звинуватив в продажі заражених сказом тварин.

Власник магазину категорично заперечує цю інформацію і вважає, що ситуація була штучно роздута.

— Батько дитини зробив поспішні висновки, які не були підтверджені ніякими довідками. Коли він мені зателефонував, я одразу приїхав до магазину, щоб з’ясувати цю ситуацію. Чоловік одразу звинуватив мене в тому, що його дитина захворіла на сказ й стверджував, що в нього на руках є всі документи, які це підтверджують.

 Насправді, коли приїхала поліція, з’ясувалося, що вони вже поспілкувалися з мамою дитини й лікаркою, які повідомили, що діагноз ще не підтверджений, дитині тільки зробили проби, а також рекомендували зробити антирабічні щеплення.

Дмитро розповів, що 8 жовтня чоловік із жінкою й своєю маленькою дитиною прийшли в його магазин, щоб придбати собі улюбленців:

— Поки батьки обирали морських свинок, за дитиною не слідкували. Вона сама собі ходила магазином, хоча я попереджав, щоб пальчики в клітку не засовували.

До того ж, на стіні поруч із клітками висить листівка, на якій червоними літерами написано «Тварин руками не чіпати».

Дмитро стверджує, що після того, як сім’я купила улюбленців, вони щасливі пішли з магазину.

— Про інцидент мені ніхто не повідомив. Тобто у дитини під час перебування в магазині ніякої реакції взагалі не було. Вона не плакала, не скаржилася, не була налякана. Лише наступного дня прийшов батько зі звинувачуваннями й претензіями. Крім того, він уже встиг звернутися в поліцію та місцеві ЗМІ, яким повідомив неправдиву інформацію.

Що стосується декоративних пацюків, які перебували в клітці, на яку вказав батько дитини, вони знаходяться на карантині в державній ветеринарній службі.

— Ці пацюки народжені в магазині, в клітці. Вони не мали жодного контакту з іншими тваринами. Тож я впевнений, що вони цілком здорові! Що стосується підтверджуючих документів або щеплень від сказу, їх немає — через те, що не передбачені ветеринарними протоколами.

Зазначимо, що пан Дмитро займається продажем зоотоварів й тварин кілька років. У нашому місті магазин працює п’ять місяців. Раніше чоловік працював у Запоріжжі.

 Що стосується порядку в зоомагазині (були звинувачування в антисанітарії), ми на власні очі побачили, що всі в магазині й в клітках чисто, всі тваринки активні.

Нині дитина, яку вкусив пацюк, перебуває у лікарні. Під наглядом лікарів проходить антирабічне щеплення. Офіційного підтвердження захворювання на сказ немає.

Власник магазину закликає покупців бути уважними, стежити за дітьми під час вибору тварин та дотримуватись правил безпеки, що вказані у торгових залах.

2
Автор: Мирослава Українська
Теги: тварини сказ конфлікт скарги
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх