У Кременчуцькій громаді планують розмістити будиночки для переселенців

У селі Потоки планують розмістити 50 будиночків для вимушених переселенців. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 9 жовтня.
Відомо, що це будуть тимчасові споруди.
Нагадаємо, нещодавно родина з Кременчука, дім якої зруйнували російські дрони, отримала нове житло. Для людей встановили модульний будиночок, облаштований меблями, кухнею, санвузлом та каміном.
