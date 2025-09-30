У Кременчуці родина, чий будинок зруйнували дрони, отримала модульне житло

Родина з Кременчука, дім якої зруйнували російські дрони, отримала нове житло. Для людей встановили модульний будиночок, облаштований меблями, кухнею, санвузлом та каміном. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 30 вересня.
Будинок встановили завдяки Агенції ООН у справах біженців та гуманітарній місії «Проліска».
Нагадаємо, мешканка Молодіжного отримає від міськради майже пів мільйона за пошкоджене від обстрілів житл
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.