На Полтавщині знайшли тіло третього члена родини, яка потонула у Ворсклі

9 жовтня близько 12.00 у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари поліцейські знайшли тіло третього загиблого у трагічній події, що сталася тиждень тому. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, передає поліція Полтавщини.
Тіло чоловіка виявили на відстані близько 50 метрів від місця трагедії.
До пошуків залучили понад 100 поліцейських із районного управління, оперативників, слідчих, кінологів, рятувальників, водолазів і волонтерів. У роботі використовували квадрокоптери та інші технічні засоби.
Щоб встановити точну причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, трагедія сталася 3 жовтня. У Ворсклі потонули троє членів однієї родини. 6 жовтня знайшли тіло жінки та дитини. Пошуки третього загиблого тривали майже тиждень.
