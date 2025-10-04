На Полтавщині зникли сім’я із малолітньою дитиною: їх розшукує поліція

Руслан і Олена Гутевичі та їхній 5-річний син виїхали з дому 2 жовтня і не повернулися

Полтавська поліція розшукує безвісти зниклих Руслана та Олену Гутевичів, 1987 року народження, і їхнього малолітнього сина Руслана Звонкова, 2020 року народження. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 2 жовтня близько 3.00 родина виїхала з дому на автомобілі ВАЗ 2110 червоного кольору (держномер ВІ6804АР) у напрямку села Ліщинівка Кобеляцького району. Останній раз авто бачили близько 3.30 у селі Мачухи Полтавського району. Після цього зв’язок із сім’єю зник.

Прикмети зниклих:

Руслан Гутевич: зріст 165 см, худорлявий, очі зелені, чорне волосся, татуювання на правому плечі;

Олена Гутевич: зріст 165 см, повної статури, очі зелені, коротка зачіска, татуювання на правому плечі та попереку;

Руслан Звонков: 5 років, русяве волосся, зелені очі, шрам на лівому коліні.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування сім’ї, повідомити за телефоном (0532) 51-77-55 або 102.

