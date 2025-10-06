Зникнення родини на Полтавщині, яких знайшли в автівці у річці, розслідують як умисне вбивство

Матір та дитину, які зникли на Полтавщині у ніч із 2 на 3 жовтня, знайшли в малолюдному місці в затопленій у річці Ворскла автівці. Цю територію знають лише місцеві жителі, розповіла «Суспільному» спеціалістка Новосанжарської селищної ради у селі Старі Санжари Олена Похил. Зранку 6-го жовтня із річки поблизу села Старі Санжари водолази та поліцейські дістали легковик. На цій автівці пересувалася родина, яка зникла за чотири доби до цього.
За його словами, родина на власному авто їхала в комендантську годину, а до правоохоронців звернулися родичі. До пошуків залучили понад сотню поліцейських із квадрокоптерами та собаками, а також водолазів і рятувальників, які допомагали оглянути прибережну зону річки Ворскла на човні.
Як розповіла спеціалістка Новосанжарської селищної ради Олена Похил у селі Старі Санжари протікає річка і в тому місці є обрив. Це віддалене місце, про яке знають тільки місцеві.
Поблизу місця, де знайшли тіла, раніше був пляж, але нині сюди зрідка приходять рибалки та грибники, розповіла «Суспільному» місцева жителька Віра Кульбашник.
Правоохоронці розслідують кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство».
Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що зниклих жінку та дитину знайшли мертвими в автівці у водоймі — пошуки чоловіка тривають.
