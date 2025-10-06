Зникнення родини на Полтавщині, яких знайшли в автівці у річці, розслідують як умисне вбивство

Матір та дитину, які зникли на Полтавщині у ніч із 2 на 3 жовтня, знайшли в малолюдному місці в затопленій у річці Ворскла автівці. Цю територію знають лише місцеві жителі, розповіла «Суспільному» спеціалістка Новосанжарської селищної ради у селі Старі Санжари Олена Похил. Зранку 6-го жовтня із річки поблизу села Старі Санжари водолази та поліцейські дістали легковик. На цій автівці пересувалася родина, яка зникла за чотири доби до цього.

— Молода родина виїхала з дому на легковому автомобілі ВАЗ. В автомобілі перебував місцевий чоловік 1987 року народження, жінка 1987 року народження і маленький хлопчик 2020 року народження. Після того як вони виїхали з дому, з ними зник зв’язок. Понад дві доби тривала безперервна пошукова робота щодо того, аби встановити, де ж так загадково зникла ця сім’я, — розповів «Суспільному» речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

За його словами, родина на власному авто їхала в комендантську годину, а до правоохоронців звернулися родичі. До пошуків залучили понад сотню поліцейських із квадрокоптерами та собаками, а також водолазів і рятувальників, які допомагали оглянути прибережну зону річки Ворскла на човні.

— 2 жовтня виїхали з міста Полтава і пропали десь у районі спочатку село Мачухи Полтавського району, там, де останній раз бачили машину. Потім їхні мобільні телефони пропали, пропав зв’язок, поблизу села Старі Санжари. З часом було виявлено місце, де орієнтовано було зрозуміло, тобто видно сліди шин автомобіля поблизу самої річки. І було припущення в тому, що автомобіль з'їхав у воду, — повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Як розповіла спеціалістка Новосанжарської селищної ради Олена Похил у селі Старі Санжари протікає річка і в тому місці є обрив. Це віддалене місце, про яке знають тільки місцеві.

— Тіла жінки та дитини скеровано на судову медичну експертизу для встановлення причини їхньої смерті. У салоні транспортного засобу чоловіка не було, тому його пошуки наразі продовжуються, — розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.-

Поблизу місця, де знайшли тіла, раніше був пляж, але нині сюди зрідка приходять рибалки та грибники, розповіла «Суспільному» місцева жителька Віра Кульбашник.

— Тут взагалі погана дорога для легкового автомобіля, якщо низька машина, то машина не проїде. Якщо це нічний був час, вони думали, що тут є дорога. Найімовірніше, мені так здається. Два дні ходила поліція по дворах, опитувала, показувала фотографії. Ми їх не знаємо, — повідомила Віра Кульбашник.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство».

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що зниклих жінку та дитину знайшли мертвими в автівці у водоймі — пошуки чоловіка тривають.