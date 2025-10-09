У Кременчуці ТЦК перевіряє військовий облік в закладах освіти: на контролі законність бронювання їх працівників

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 298

У четвер, 9 жовтня, в соцмережах та міських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розпочав перевірку ведення військового обліку у закладах освіти міста. Одним із завдань цієї перевірки, нібито, було виявлення можливих зловживань з отриманням відстрочок від мобілізації (бронювання) для працівників закладів освіти. Тобто, перевірялися законність підстав для надання відстрочок — насамперед чи дійсно військовозобов’язаний працює у закладі освіти та чи має він право на відстрочку від призову.

В Україні пропонують карати за образи та насильство проти військових: від штрафів до 12 років ув’язнення

«Кременчуцький Телеграф» звернувся до начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна з проханням підтвердити чи спростувати проведення цих перевірок Кременчуцьким районним ТЦК. Ми також просили пояснити, які саме заклади перевіряють та чия це ініціатива: місцева, обласного ТЦК чи загальнодержавна?

— Це абсолютно нормальна, повсякденна та законна діяльність ТЦК та СП — перевірка ведення військового обліку (на підприємствах, у навчальних закладах, органах місцевого самоврядування тощо). Звісно ж жодних графіків перевірок я не надаватиму, — відповів Роман Істомін.

Тож, хоч і не прямо, але своєю відповіддю він фактично підтвердив проведення таких перевірок у Кременчуці.

Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Міносвіти співпрацює з правоохоронними органами та Державною службою якості освіти, щоб виявляти випадки ухилення від мобілізації, використовуючи фейкове навчання в аспірантурі.

У вересні в Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації — призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов’язковим (примусовим) видом військової служби.

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

У листопаді Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки

У Полтавському ОТЦК нам розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України.