Земельні питання у Кременчуці, атака на газову інфраструктуру області: дайджест новин

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 238

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

Підприємства Кременчуччини шукають працівників, а на обліку в центрі зайнятості перебуває понад тисяча безробітних

Станом на 13 жовтня у Кременчуцькій філії Полтавського обласного центра зайнятості (ОЦЗ) на обліку, як безробітні, перебувало 1276 осіб. З них лише 697 отримували допомогу по безробіттю. Це пояснюється тим, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до його досягнення) — 360 днів. Тож виходить, що майже половина безробітних перебуває на обліку у центрі зайнятості більше трьох місяців.

Водночас багатьом підприємств Кременчуцького району не вистачає працівників і вони не можуть їх знайти. Як могла скластися така ситуація «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор Кременчуцької філії Полтавського ОЦЗ Віктор Калашник.

Викуп будівлі автошколи, зміни ДПТ для будівництва багатоповерхівок, оренда землі для будівництва ЖК депутата: що про це все відомо

У Кременчуці продовжать будівництво житлового комплексу «Дніпровська Рив'єра» на вулиці Богдана Хмельницького. Відповідно до проєкту рішення, опублікованого на сайт міськради, місто погоджується передати приватному підприємству «Дніпровська Рив'єра» земельну ділянку площею 68133 кв.м для будівництва житлового комплексу із окремо розташованим дитячим садочком на 90 місць на вулиці Богдана Хмельницького, 3 строком на 3 роки. Плату за оренду земельної ділянки встановили у розмірі 3% річних від нормативної грошової оцінки землі.

За даними аналітичної системи YouControl депутат Кременчуцької міськради Сергій Порчирян значиться одним із засновників та кінцевих бенефіціарів ПП «Дніпровська Рив'єра».

Як розповів сам депутат на засіданні комісії 13 жовтня, проєкт на зведення наступного будинку вже готовий — нині він проходить експертизу. Він також додав, що відповідно до законодавства, у будинку вже запроєктоване бомбосховище.

Нагадаємо, ми писали, що кілька років тому замість дитсадка у ЖК «Дніпровська Рив'єра» мала бути ще одна багатоповерхівка. Проте депутати дозволили оренду землі забудовнику тільки за умови будівництва окремо розташованого дитсадка.

На ділянці, де розташоване приміщення колишнього лікеро-горілчаного заводу у Кременчуці, планують звести 4 багатоповерхівки і адміністративний центр. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час громадських слухань щодо внесення змін до детального плану території міста 15 жовтня.

Громада, 28 учасників слухань, одноголосно підтримала зміни до детального плану території в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша — зміну цільового призначення ділянки. Тобто земельну ділянку, яку раніше відводили для промисловості, надалі використовуватимуть для будівництва житлової та громадської забудови.

Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Віденський млин».

За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ «Віденський млин» заснували у 2015 році. Нині компанія зареєстрована у Києві, першочергово вона розміщувалась у Кременчуці. Основний вид діяльності — дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Керівником компанії на сьогодні вказаний в аналітичних системах Максим Давиденко, засновником — акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо», а кінцевим бенефіціаром — Ілля Кушнір. Інвестиційний фонд також належить Іллі Кушніру, про що вказують дані з YouControl та руху «Чесно».

Ілля Кушнір — колишній депутат Київської міської ради від партії «Удар», син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. Сам Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

У другому аукціоні на викуп будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці, перемогло полтавське товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ABC Полтава». Компанія запропонувала за лот понад 10 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro Sale 16 жовтня.

Стартова ціна будівлі цього разу склала 1 тис. 286 гривень. Фінальна ціна зросла у понад 7 тисяч разів. Найвищі ставки запропонували ТОВ «ABC Полтава» — понад 10 мільйонів гривень та ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» — 8,2 млн гривень.

Атака росіян по Полтавщині

Цього тижня російська армія вчергове атакувала Полтавщину. 16 жовтня в області зафіксовано падіння уламків та прямі влучання по об'єктах нафтогазової промисловості. У ніч на 18 жовтня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські безпілотники. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств.

«Мінус 6 мільйонів гривень»: блогерка з Кременчука Ксюша Манекен заявляє про крадіжку коштів з рахунку

Відома українська блогерка, власниця бренду одягу Ксюша Манекен (Оксана Волощук) родом з Кременчука. Днями дівчина видала в ефір інформацію про те, що в неї вкрали понад шість мільйонів гривень з monobank. На її публікацію відреагували і в банку: говорять, що варто дотримуватись фінансової гігієни.

Двоє свідків — дві думки: суд у справі загиблої у дитсадку дитини продовжується

17 жовтня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Суд продовжив допитувати свідків у справі. Цього разу встигли заслухати ще двох осіб — помічника вихователя Світлану Горобець та фотокореспондента Артема Коваленка, який того дня працював на місці події.