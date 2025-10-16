Сьогодні, 16 жовтня, близько 5.35 у Полтаві лунали вибухи. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили місцеві жителі.
У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для області — у напрямку Полтави летіли щонайменше 6 ракет.
Виконувачка обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова у своєму теленрам-каналі попередила містян про загрозу та закликала перебувати у бехпечних місцях.
Наразі офіційної інформації про роботу ППО чи влучання в області наразі немає.
Доповнено:
У пресслужбі компані ДТЕК повідомили, що внаслідок нічної атаки на Полтавщину зупинився видобуток газу. У деяких населених пунктах Опішнянської громади відсутнє газопостачання. Триває ліквідація пожежі.
Доповнено:
Як повідмив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, під час нічної атаки зафіксовані падіння уламків та прямі влучання по об'єктах нафтогазової промисловості. Без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, на минулому тижні росіяни здійснили атаку безпілотниками і ракетами на Кременчук. У Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишились понад 16,5 тисячі домогосподарств та 800 споживачів-юридичних осіб.
