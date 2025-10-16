Внаслідок атаки на Полтавщину в області зупинили видобуток газу

Внаслідок нічної ракетної атаки на Полтавщину в області зупинився видобуток газу. Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК.
За словами селищного голови Опішнянської громади Миколи Різника, нині у трьох населених пунктах селищної громади відсутнє газопостачання. На місці є пожежа, яку ліквідовують надзвичайники. Школи та садочки працюють у штатному режимі, проте можливості запустити опалення громада наразі не має.
Нагадаємо, сьогодні близько 5.35 у Полтаві чули вибухи. Повітряні сиил попереджали про ракетну небезпеку для міста та області.
