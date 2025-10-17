Сьогодні,17 жовтня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.
Суд продовжив допитувати свідків у справі. Цього разу встигли заслухати ще двох осіб — помічника вихователя Світлану Горобець та фотокореспондента Артема Коваленка, який того дня працював на місці події.
Першою суд допитав Світлану Горобець, яка працює у дитсадку помічником вихователя.
Жінка розповіла про події того дня. Вона виїйшла на вулицю забирати дітей із групи на обід і відчула сильний порив вітру. А тоді почула гучний тріск і побачила, як почало падати дерево. Під ним знаходилася її колега, тож жінка відразу кинулася на допомогу. Проте боковим зором встигла побачити, як стовбур дерева привалив дитину — це була Настя Німчина. Разом з іншими колегами вона підняла дерево на витягла дитину. Одночасно з цим з-під гілок витягнули й виховательку. Після цього Настю забрали у пані Світлани з рук та понесли в медпункт. Вона ж залишилася на майданчику з дітьми та почала їх заспокоювати, бо дехто плакав.
Про те, що внаслідок падіння дерева постраждав ще й хлопчик жінка дізналася уже згодом.
Світлана Горобець також розповіла, що того дня, як і завжди зранку, оглядала територію майданчика візуально, в тому числі й дерево. Каже, на вигляд воно було цілком здоровим, та й коли потім побачила місце зламу, то воно, на її погляд, теж було здоровим, не трухлим.
Крім цього, жінка додала, що у той день про небезпечні погодні умови, зокрема сильні пориви вітру, їх не попереджали.
Далі суд допитав ізе одного свідка — Артема Коваленка, фотокореспондента «Кременчуцького Телеграфа», який того дня із редакційним завданням працював на місці події.
Артем говорить, що того дня він приїхав на місце разом із колегою, коли рятувальники уже завершували роботу. Дітей на подвір'ї вже не було, а дерево лежало зламане. На території дитсадка вони пробули близько 10 хвилин, за цей час він фотографував дерево з різних ракурсів.
За його словами, злам дерева був пористий, схожий на губку, та відрізнявся кольором від серцевини дерева. Інших дерев, які б впали на території дитсадка, не бачив.
Також фотокореспондент додає, що того дня було досить вітряно — і з ранку, коли він ішов на роботу, і пізніше, коли вони приїхали до дитсадка.
Суд мав допитати сьогодні іще двох свідків, проте вони на слухання не з’явилися із поважних причин — одна перебуває у відпустці, а інша за кордоном.
Наступне слухання відбудеться 27 жовтня — суд продовжить допитувати свідків.
Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.
Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.
Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.
На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.
На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.
Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.
Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.
На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.
На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.
17 вересня суд розпочав допит свідків.
