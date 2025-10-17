Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Двоє свідків — дві думки: суд у справі загиблої у дитсадку дитини продовжується

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 117

 

Один свідок заявляє, що візуально злам дерева був нормальним, інший — що трухлим і крихким

Сьогодні,17 жовтня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. 

Суд продовжив допитувати свідків у справі. Цього разу встигли заслухати ще двох осіб — помічника вихователя Світлану Горобець та фотокореспондента Артема Коваленка, який того дня працював на місці події.

«Дерево було здорове», — свідок Горобець

Першою суд допитав Світлану Горобець, яка працює у дитсадку помічником вихователя.

 

Жінка розповіла про події того дня. Вона виїйшла на вулицю забирати дітей із групи на обід і відчула сильний порив вітру. А тоді почула гучний тріск і побачила, як почало падати дерево. Під ним знаходилася її колега, тож жінка відразу кинулася на допомогу. Проте боковим зором встигла побачити, як стовбур дерева привалив дитину — це була Настя Німчина. Разом з іншими колегами вона підняла дерево на витягла дитину. Одночасно з цим з-під гілок витягнули й виховательку. Після цього Настю забрали у пані Світлани з рук та понесли в медпункт. Вона ж залишилася на майданчику з дітьми та почала їх заспокоювати, бо дехто плакав. 

Про те, що внаслідок падіння дерева постраждав ще й хлопчик жінка дізналася уже згодом.

Світлана Горобець також розповіла, що того дня, як і завжди зранку, оглядала територію майданчика візуально, в тому числі й дерево. Каже, на вигляд воно було цілком здоровим, та й коли потім побачила місце зламу, то воно, на її погляд, теж було здоровим, не трухлим.

Крім цього, жінка додала, що у той день про небезпечні погодні умови, зокрема сильні пориви вітру, їх не попереджали.

«Злам дерева був крихким», — свідок Коваленко

 Далі суд допитав ізе одного свідка — Артема Коваленка, фотокореспондента «Кременчуцького Телеграфа», який того дня із редакційним завданням працював на місці події.

 

Артем говорить, що того дня він приїхав на місце разом із колегою, коли рятувальники уже завершували роботу. Дітей на подвір'ї вже не було, а дерево лежало зламане. На території дитсадка вони пробули близько 10 хвилин, за цей час він фотографував дерево з різних ракурсів.

За його словами, злам дерева був пористий, схожий на губку, та відрізнявся кольором від серцевини дерева. Інших дерев, які б впали на території дитсадка, не бачив.

Також фотокореспондент додає, що того дня було досить вітряно — і з ранку, коли він ішов на роботу, і пізніше, коли вони приїхали до дитсадка.

Суд мав допитати сьогодні іще двох свідків, проте вони на слухання не з’явилися із поважних причин — одна перебуває у відпустці, а інша за кордоном.

Наступне слухання відбудеться 27 жовтня — суд продовжить допитувати свідків.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

17 вересня суд розпочав допит свідків.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа допит свідки дерево падіння дерев смерть дитина дитячий садок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх