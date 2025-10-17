Двоє свідків — дві думки: суд у справі загиблої у дитсадку дитини продовжується

Сьогодні, 12:31

Один свідок заявляє, що візуально злам дерева був нормальним, інший — що трухлим і крихким

Сьогодні,17 жовтня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Суд продовжив допитувати свідків у справі. Цього разу встигли заслухати ще двох осіб — помічника вихователя Світлану Горобець та фотокореспондента Артема Коваленка, який того дня працював на місці події.

«Дерево було здорове», — свідок Горобець

Першою суд допитав Світлану Горобець, яка працює у дитсадку помічником вихователя.

Жінка розповіла про події того дня. Вона виїйшла на вулицю забирати дітей із групи на обід і відчула сильний порив вітру. А тоді почула гучний тріск і побачила, як почало падати дерево. Під ним знаходилася її колега, тож жінка відразу кинулася на допомогу. Проте боковим зором встигла побачити, як стовбур дерева привалив дитину — це була Настя Німчина. Разом з іншими колегами вона підняла дерево на витягла дитину. Одночасно з цим з-під гілок витягнули й виховательку. Після цього Настю забрали у пані Світлани з рук та понесли в медпункт. Вона ж залишилася на майданчику з дітьми та почала їх заспокоювати, бо дехто плакав.

Про те, що внаслідок падіння дерева постраждав ще й хлопчик жінка дізналася уже згодом.

Світлана Горобець також розповіла, що того дня, як і завжди зранку, оглядала територію майданчика візуально, в тому числі й дерево. Каже, на вигляд воно було цілком здоровим, та й коли потім побачила місце зламу, то воно, на її погляд, теж було здоровим, не трухлим.

Крім цього, жінка додала, що у той день про небезпечні погодні умови, зокрема сильні пориви вітру, їх не попереджали.

«Злам дерева був крихким», — свідок Коваленко

Далі суд допитав ізе одного свідка — Артема Коваленка, фотокореспондента «Кременчуцького Телеграфа», який того дня із редакційним завданням працював на місці події.

Артем говорить, що того дня він приїхав на місце разом із колегою, коли рятувальники уже завершували роботу. Дітей на подвір'ї вже не було, а дерево лежало зламане. На території дитсадка вони пробули близько 10 хвилин, за цей час він фотографував дерево з різних ракурсів.