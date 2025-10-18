На Полтавщині БпЛА впав на цивільне підприємство — ОВА

У ніч на 18 жовтня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські безпілотники. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Зайнялася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Постраждалих немає, вказують в ОВА.
Нагадаємо, на минулому тижні росіяни здійснили атаку безпілотниками і ракетами на Кременчук. У Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишились понад 16,5 тисячі домогосподарств та 800 споживачів-юридичних осіб.
