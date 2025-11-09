Обстріл Кременчуцького району, продовження мобілізації на Полтавщині: дайджест новин за тиждень

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 214

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

«Ми пройшли всі кола пекла». У Кременчуці громада ПЦУ повернула церковно-приходську школу

З 3 листопада будівля колишньої церковно-приходської школи у Крюківському районі в Кременчуці офіційно належить релігійній громаді Свято-Успенської парафії Православної церкви України. За словами очільниці громади Оксани Кучменко, у 2023 році колишнє керівництво релігійної громади пожертвувало будівлю школи благодійному фонду «Лорд». Це сталось через місяць після заснування фонду. Зв’язки благодійного фонду «Лорд» ведуть до УПЦ МП на Полтавщині.

На Полтавщині продовжили мобілізацію людських і транспортних ресурсів

У Полтавській області продовжено виконання завдань із мобілізації людських і транспортних ресурсів. Відповідний наказ підписав начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Пометун. Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 3 лютого 2026 року.