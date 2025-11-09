Обстріл Кременчуцького району, продовження мобілізації на Полтавщині: дайджест новин за тиждень

З 3 листопада будівля колишньої церковно-приходської школи у Крюківському районі в Кременчуці офіційно належить релігійній громаді Свято-Успенської парафії Православної церкви України. За словами очільниці громади Оксани Кучменко, у 2023 році колишнє керівництво релігійної громади пожертвувало будівлю школи благодійному фонду «Лорд». Це сталось через місяць після заснування фонду. Зв’язки благодійного фонду «Лорд» ведуть до УПЦ МП на Полтавщині.
У Полтавській області продовжено виконання завдань із мобілізації людських і транспортних ресурсів. Відповідний наказ підписав начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Пометун. Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 3 лютого 2026 року.
Вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмовано людину, повідомили в облвійськадміністрації.
Тоді Кременчук повністю залишився без електроенергії, у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.
Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).
У Офісі генпрокурора розповіли, що росіяни також вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань.
Військовослужбовець родом із Кременчуцького району підполковник Дмитро Лапа став командиром 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі бригади.
Відомо, що підполковник Лапа у Збройних силах України служить із 2010 року. За цей час офіцер пройшов шлях від стрільця до командира бригади.
29 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт техніки, вилученої під час обшуку у фігуранта кримінального провадження, що стосується будівництва Полтавською облвійськадміністрацією фортифікацій. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили 5 листопада у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Йдеться про техніку, знайдені 21 жовтня під час обшуку квартири в Києві. За даними слідства, на носіях може зберігатися інформація, пов’язана з посадовими особами Полтавської ОВА та представниками кременчуцької будівельної компанії ТОВ «Енкі Констракшн».
Голова Градизької селищної громади Мирослав Носа подав цивільний позов до місцевої активістки та волонтерки Анни Лубенець щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи шляхом спростування допису, опублікованого на її фейсбук-сторінці.
У Кременчуці новорічно-різдвяні свята зі святковими локаціями триватимуть із 5 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року.
