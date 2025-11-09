Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

Обстріл Кременчуцького району, продовження мобілізації на Полтавщині: дайджест новин за тиждень

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 214

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

«Ми пройшли всі кола пекла». У Кременчуці громада ПЦУ повернула церковно-приходську школу

 

З 3 листопада будівля колишньої церковно-приходської школи у Крюківському районі в Кременчуці офіційно належить релігійній громаді Свято-Успенської парафії Православної церкви України. За словами очільниці громади Оксани Кучменко, у 2023 році колишнє керівництво релігійної громади пожертвувало будівлю школи благодійному фонду «Лорд». Це сталось через місяць після заснування фонду. Зв’язки благодійного фонду «Лорд» ведуть до УПЦ МП на Полтавщині. 

На Полтавщині продовжили мобілізацію людських і транспортних ресурсів

У Полтавській області продовжено виконання завдань із мобілізації людських і транспортних ресурсів. Відповідний наказ підписав начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Пометун. Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 3 лютого 2026 року.

Атака росіян по Кременчуцькому району і Полтавщині: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмовано людину, повідомили в облвійськадміністрації.

Тоді Кременчук повністю залишився без електроенергії, у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. 

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.

Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).

У Офісі генпрокурора розповіли, що росіяни також вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань.

Військовий з Кременчуччини підполковник Дмитро Лапа очолив 115-ту ОМБр

 

Військовослужбовець родом із Кременчуцького району підполковник Дмитро Лапа став командиром 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі бригади.

Відомо, що підполковник Лапа у Збройних силах України служить із 2010 року. За цей час офіцер пройшов шлях від стрільця до командира бригади.

Бронь за гроші, «відкати», BMW X7 для чиновників: НАБУ і САП розслідують низку справ, де фігурують Полтавська ОВА і кременчуцька компанія

 

29 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт техніки, вилученої під час обшуку у фігуранта кримінального провадження, що стосується будівництва Полтавською облвійськадміністрацією фортифікацій. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили 5 листопада у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про техніку, знайдені 21 жовтня під час обшуку квартири в Києві. За даними слідства, на носіях може зберігатися інформація, пов’язана з посадовими особами Полтавської ОВА та представниками кременчуцької будівельної компанії ТОВ «Енкі Констракшн».

«Інформаційна війна» у Градизьку: фейсбучні дописи селищного голови та місцевої активістки перейшли у судову площину

 

Голова Градизької селищної громади Мирослав Носа подав цивільний позов до місцевої активістки та волонтерки Анни Лубенець щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи шляхом спростування допису, опублікованого на її фейсбук-сторінці.

У Кременчуці визначили, як проходитимуть новорічні та різдвяні свята

 

У Кременчуці новорічно-різдвяні свята зі святковими локаціями триватимуть із 5 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року. 

Що ще читали жителі Кременчука і Полтавщини:

0
Автор: Телеграф
Теги: новини медіа дайджест
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх