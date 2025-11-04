ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть учасників схеми, які заволоділи понад 5 млн грн на ремонті свердловин

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 498

 

Керівник приватного підприємства діяв у змові з колишніми посадовцями газовидобувної компанії

На Полтавщині викрили схему можливого заволодіння понад 5 мільйонами гривень державних коштів під час ремонту газових свердловин у Полтавському районі. Про це повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Полтавській області.

За даними слідства, керівник одного з приватних підприємств разом із колишнім топпосадовцем і менеджером газовидобувної компанії організували схему, яка дозволила укласти договір на публічну закупівлю послуг із супроводу ремонту свердловин, але при цьому не мали належно сертифікованих працівників.

 

Згідно з умовами тендеру, виконавець мав забезпечити роботу фахівців із чинними сертифікатами International Well Control Forum (IWCF), що підтверджують кваліфікацію у сфері безпеки та контролю свердловин. Насправді таких спеціалістів підприємство не мало, але завдяки домовленостям між посадовцями було підписано акти про нібито виконані роботи.

У результаті з державного бюджету безпідставно перерахували понад 5 мільйонів гривень.

 

Керівнику підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у період воєнного стану) та ч.1 ст. 366 Кримінального України (службове підроблення). Колишній топпосадовець і менеджер компанії підозрюються у пособництві за тією ж статтею.

 

На корпоративні права, нерухомість і транспорт підозрюваних правоохоронці наклали арешт для можливої конфіскації та відшкодування збитків.

Матеріали кримінального провадження вже передані до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід — Управління СБУ у Полтавській області.

Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ на Полтавщині запобігли розтраті лісгоспами 6 млн грн на підозрілих тендерах.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: БЕБ, прокуратура Полтавщини
Теги: БЕБ прокуратура ремонт свердловина
