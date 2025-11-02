Олена Шуляк
Топ новина, Кременчук, Полтавщина

Стрілянина у Кременчуцькому РТЦК, старт опалювального сезону та атаки на газову промисловість: головне за тиждень

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 0

 

Пропонуємо тижневий огляд головних новин — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

У Кременчуцькому РТЦК чоловік стріляв у військових

 

У четвер, 30 жовтня, на збірому пінкті Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина. Відомо, що військовозобов’язаний чоловік, якого доставила поліція, дістав пістолет та стріляв у двох військовослужбовців. В результаті цього ті отримали поранення в ноги. Самого ж стрілка затримали, а зброю вилучили. Детальніше про це — у матеріалі.

Судили жінку, яка коригувала удари росіян по області

Нам 8,5 років ув’язнення засудили жительку Полтавщини за співпрацю з росіянами: вона наводила та коригувала удари по області. Жінка збирала дані про розташування ППО в регіоні, а також після обстрілів об'їжджала місця «прильотів», фотографувала наслідки та надсилала цю інформацію своєму куратору через месенджер. Більше інформації про справу читайте тут.

У Кременчуці стартував опалювальний сезон

Із 29 листопада у Кременчуці розпочався опалювальний сезон. На повний запустк теплопостачання для усіх споживачів міський голова Віталій Малецький давав кілька днів: за його словами, до 3 листопада тепло має дійти до всіх. Разом із опаленням мер обіцяв і повернення гарячої води містянам. Детальніше про старт овалювального сезону — у нашому матеріалі.

Атаки росіян по газовидобувній інфраструктурі області

 

Цього тижня армія РФ здійснила два удари по газовидобувній інфраструктурі на Полтавщині. Перший удар стався в ніч на 28 жовтня. Як прокоментував це голова правління НАК «Нафтогаз-Україна» Сергій Корецький упродовж жовтня це був сьомий удар противника по газовій інфраструктурі.

Вдруге армія РФ атакувала Полтавщину в ніч на 1 листопада. В результаті обстрілу спалахнула пожежа, яку ліквудовували 93 рятувальники за допомогою 22 пожежних машин. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Що задекларував новий ректор КрНУ Денис Загірняк

Тижнем раніше у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського обрали нового ректора — ним став син ексректора Михайла Загірняка, професор Денис Загірняк. Новообраний очільник подав декларацію про свої статки: він вказав кілька квартир та земельних ділянок, зокрема і в тимчасово окупованому Луганську, розміри своєї та дружини заробітних плат і заощадження. Більше про статки нового ректора — у нашому матеріалі.

У Кременчуці розпочався суд над депутатом облради Олегом Дядиком

 

У понеділок, 27 жовтня, у стінах Кременчуцького районного суду розпочався розгляд справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко. Проте підготовче засідання перенесли на іншу дату у зв’язку із неявкою адвоката одного з обвинувачених. Детальніше про перебіг засідання читайте тут.

Голова Кременчуцької райради Іванченко отримала квартиру від міста

Очільниця Кременчуцької районної ради Марія Іванченко задекларувала квартиру, яку отримала від департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради. Про це вона повідомила у своїй декларації. Яка вартість квартири та її площа, а також коли житло перейшло у власність Іванченко — у нашому матеріалі.

Автор: Яна Гудзь
Теги: дайджест
