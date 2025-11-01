Уночі армія Рф атакувала Полтавщину: під удар знов потрапила газова галузь (доповнено)

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 356

У ніч на 1 листопада армія РФ знову атакувлаа Полтавщину: під ударом опинилася газовидобувна промисловість. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.

Відомо, що удар припав на один із об'єктів у Полтавському районі. Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа. Ліквідовували займання 93 рятувальники за допомогою 22 пожежних машин.

На щастя, інформації про постраждалих не було.

Пожежу вдалося ліквідувати близько 6.00.

Доповнено:

Прокоментував і нічну атаку на Полтавщину очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут:

Під ударом ворожих БпЛА опинився обʼєкт газовидобувного підприємства. Унаслідок атаки зайнялася пожежа, яка вже ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначив він.

Нагадаємо, під атакою армії РФ газовидабувна інфраструктура на Полтавщині опинилася і в ніч на 28 жовтня. Тоді голова правління НАК «Нафтогаз-Україна» Сергій Корецький заявляв, що то була сьома цілеспрямована атака противника на газову інфраструктуру упродовж жовтня.



