У ніч на 1 листопада армія РФ знову атакувлаа Полтавщину: під ударом опинилася газовидобувна промисловість. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.
Відомо, що удар припав на один із об'єктів у Полтавському районі. Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа. Ліквідовували займання 93 рятувальники за допомогою 22 пожежних машин.
На щастя, інформації про постраждалих не було.
Пожежу вдалося ліквідувати близько 6.00.
Доповнено:
Прокоментував і нічну атаку на Полтавщину очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут:
Нагадаємо, під атакою армії РФ газовидабувна інфраструктура на Полтавщині опинилася і в ніч на 28 жовтня. Тоді голова правління НАК «Нафтогаз-Україна» Сергій Корецький заявляв, що то була сьома цілеспрямована атака противника на газову інфраструктуру упродовж жовтня.
