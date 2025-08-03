Крадіжки та шахрайства: за минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 61 злочин

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Протягом доби на Полтавщині зареєстрували 162 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

У суботу, 2-го серпня, на лінію «102» від громадян надійшло понад 650 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутові сварки, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 162 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

10 крадіжок (зокрема, з квартир — 1);

11 шахрайств;

1 наркозлочин та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 61 злочин.

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В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 665 осіб та 1370 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

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