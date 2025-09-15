Минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 12 п’яних водіїв та затримала 13 правопорушників

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 8 по 14 вересня):

опрацювали 460 викликів від громадян;

затримали 13 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 12 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 652 адміністративних матеріали, із яких 595 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте 102! — закликають у патрульній поліції.

