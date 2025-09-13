На дорозі Горішні Плавні – Салівка сталася ДТП з чотирма потерпілими

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 80

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня близько 13.45 години на автодорозі Горішні Плавні – Салівка. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобілі Skoda, під керуванням 46-річного водія, та ВАЗ, яким керував 57-річний чоловік.

Унаслідок ДТП водій ВАЗу та його 58-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Також для огляду до лікарні доставлено інших пасажирів ВАЗу – жінку віком 55 років та 15-річного хлопця.

За вказаним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

