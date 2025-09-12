На Полтавщині п’яний водій мопеда врізався в зупинку: двоє людей у лікарні

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України (керування транспортом у стані сп’яніння, що спричинило аварію з потерпілими)
11 вересня у селі Батьки Опішнянської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 44-річний водій мопеда Delta не впорався з керуванням і врізався в зупинку громадського транспорту. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Вказано, що разом із водієм їхав пасажир — внаслідок аварії обидва чоловіки отримали травми й були госпіталізовані. Поліція з’ясувала, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (керування транспортом у стані сп’яніння, що спричинило аварію з потерпілими). Обставини події встановлює слідство.
