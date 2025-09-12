У Кременчуці Mercedes збив 82-річну жінку на вулиці Миру

11 вересня близько 13.30 на вулиці Миру у Кременчуці автомобіль Mercedes-Benz Sprinter наїхав на пішоходку. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, за кермом був 41-річний водій. Постраждала 82-річна кременчужанка. Її госпіталізували.

Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості). Обставини аварії встановлюють.

