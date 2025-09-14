На Миргородщині неповнолітній мотоцикліст не впорався з керуванням та травмувався

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 127

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 13.30 в селі Вельбівка Миргородського району. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужби Головного управління Національної поліції в полтавській області.

За попередньою версією слідства 13-річний хлопець, під час їзди на мотоциклі SHINERAL, не впорався з керуванням та впав. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Гадяцького медичного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом Миргородського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

