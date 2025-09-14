Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися дві автівки — пасажирка легковика отримала травми

Сьогодні, 11:21

 

Поліція встановлює обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 11.40 на автодорозі Миргород-Велика Багачка поблизу села Вовнянка Миргородської територіальної громади. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужби Головного управління Національної поліції в полтавській області.

За попередньою версією слідства зіткнулися автомобілі ВАЗ, під керуванням водія 1952 року народження та Volkswagen, під керуванням водія 1970 року народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 82-річна пасажирка ВАЗ. Жінку госпіталізовано до Миргородського лікарняного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом Миргородського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що на дорозі Горішні Плавні – Салівка сталася ДТП з чотирма потерпілими.

Раніше ми писали, що на Полтавщині п’яний водій мопеда врізався в зупинку: двоє людей у лікарні. А в Кременчуці Mercedes збив 82-річну жінку на вулиці Миру.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП зіткнулися травмований
Вверх