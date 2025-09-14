На Полтавщині зіткнулися дві автівки — пасажирка легковика отримала травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 11.40 на автодорозі Миргород-Велика Багачка поблизу села Вовнянка Миргородської територіальної громади. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужби Головного управління Національної поліції в полтавській області.

За попередньою версією слідства зіткнулися автомобілі ВАЗ, під керуванням водія 1952 року народження та Volkswagen, під керуванням водія 1970 року народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 82-річна пасажирка ВАЗ. Жінку госпіталізовано до Миргородського лікарняного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом Миргородського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

