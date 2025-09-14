Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ — надійної броні нашої держави

Дякуємо кожному танкісту за відвагу, мужність та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України
Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ ЗСУ. З цим професійним святом мужніх танкістів привітали Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Денис Шмигаль, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, очільники обласних та районних військових адміністрацій.
Президент України Володимир Зеленський відзначив подвиги танкістів Сил оборони. Привітальний пост глава держави опублікував у соцмережах.
Він також зазначив, що українські танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, де «прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога та рятують життя побратимів».
Міністр оборони Денис Шмигаль привітальний пост, присвячений воїнам-танкістам, також опублікував у соцмережах. За словами міністра, танкові підрозділи Сил оборони — це надійна броня України.
До привітань воїнам-танкістам приєднався і Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
За словами Олександра Сирського, своїм професіоналізмом та хоробрістю наші бійці довели, що український танк — «не лише машина, а насамперед екіпаж, спроможний діяти рішуче, самовіддано й результативно».
Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут також опублікував своє звернення до Дня танкових військ.
— Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. День воїнів, сильних як сталь, незламних та хоробрих. Танкісти завжди там, де найважче, де потрібна рішучість і максимальна віддача.
Сьогодні танкові підрозділи Збройних Сил України впевнено виконують бойові завдання, демонструючи відвагу, професіоналізм і бойову майстерність. Їхні дії на фронті — щоденний доказ того, що українська армія руйнує плани ворога.
Дякую кожному воїну-танкісту за службу. Ви — опора і щит нашої держави, безпека українського народу.
Пам’ятаємо тих, хто віддав життя у боротьбі за свободу й незалежність України. Честь і слава Героям! Слава Україні! – написав він у Telegram.
«Кременчуцький Телеграф» також вітає усіх воїнів-танкістів з їх професійним святом!
Дякуємо кожному танкісту за відвагу, мужність та професіоналізм!
Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України!
