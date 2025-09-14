Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ — надійної броні нашої держави

Дякуємо кожному танкісту за відвагу, мужність та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України

Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ ЗСУ. З цим професійним святом мужніх танкістів привітали Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Денис Шмигаль, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, очільники обласних та районних військових адміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський відзначив подвиги танкістів Сил оборони. Привітальний пост глава держави опублікував у соцмережах.

— Сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом — це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність, — підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що українські танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, де «прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога та рятують життя побратимів».

— Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України. Слава воїнам-танкістам. Слава Україні, — додав Володимир Зеленський.

Міністр оборони Денис Шмигаль привітальний пост, присвячений воїнам-танкістам, також опублікував у соцмережах. За словами міністра, танкові підрозділи Сил оборони — це надійна броня України.

— Швидкість, майстерність, стійкість українських танкістів — це саме те, чого так боїться ворог. Шановні воїни! У найскладніші моменти ви проявляєте справжній героїзм. Ви швидко опанували нову техніку, яку передали Україні союзники. Ваш досвід став прикладом для вільного світу. Дякую українським танкістам за щоденний подвиг і професіоналізм. Вічна пам’ять тим, хто віддав найцінніше у боях за Україну та українців. Слава Україні! — написав глава МОУ.

До привітань воїнам-танкістам приєднався і Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

— Сьогодні ми вшановуємо воїнів-танкістів та всіх, хто веде в бій сталевих велетнів, створює й відновлює ці бронемашини для фронту. У нашій війні за Незалежність танкові війська стали символом справжнього гарту, міцності та нещадності до російських загарбників. Ви — сталевий кулак нашої армії, що стримує навалу агресора, нищить ворога на позиціях та проламує його оборонні порядки в ході наших наступів, — написав він у себе у Facebook.

За словами Олександра Сирського, своїм професіоналізмом та хоробрістю наші бійці довели, що український танк — «не лише машина, а насамперед екіпаж, спроможний діяти рішуче, самовіддано й результативно».

— При цьому українські танкісти здатні опанувати й застосувати в бою будь-яку броню — від важких західних зразків до трофейних російських танків. Командири, навідники, заряджаючі й мехводи! Майстри, танкобудівники, інженери-механіки! Дякую кожному, хто конструює, ремонтує й модернізує броню. Хто йде на ній у бій. Вічна пам’ять воїнам-танкістам, які віддали життя за свободу й незалежність України. Честь і слава героям, які зараз у смугах відповідальності несуть бойове чергування й нищать ворога. Стійкості вам та наснаги для досягнення нашої спільної мети, — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут також опублікував своє звернення до Дня танкових військ.

— Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. День воїнів, сильних як сталь, незламних та хоробрих. Танкісти завжди там, де найважче, де потрібна рішучість і максимальна віддача. Сьогодні танкові підрозділи Збройних Сил України впевнено виконують бойові завдання, демонструючи відвагу, професіоналізм і бойову майстерність. Їхні дії на фронті — щоденний доказ того, що українська армія руйнує плани ворога. Дякую кожному воїну-танкісту за службу. Ви — опора і щит нашої держави, безпека українського народу. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя у боротьбі за свободу й незалежність України. Честь і слава Героям! Слава Україні! – написав він у Telegram.

«Кременчуцький Телеграф» також вітає усіх воїнів-танкістів з їх професійним святом!

Дякуємо кожному танкісту за відвагу, мужність та професіоналізм!

Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України!