У Кременчуці виконком погодив орендарю колишньої стоматполіклініки невід’ємні поліпшення: що це означає

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 343

Кременчуцький виконавчий комітет погодив орендарю будівлі колишньої стоматполіклініки здійснення невід'ємних поліпшень. За це члени виконкому проголосували одноголосно. Відповідне рішення погодили під час засідання комітету 18 вересня.

За словами міського голови Віталія Малецького, там мають облаштувати навчальний заклад.

Що відомо про орендаря

У травні цьогоріч міська влада ухвалила рішення, яким відправила приміщення колишньої стоматполіклініки на електронний аукціон оренди. У аукціоні взяла участь одна компанія, яка і стала переможницею — це «Самей Актив».

У липні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» виявили, що компанія працювала зі збитками та одним працівником.

Водночас, за умовами договору оренду, «Самей Актив» має сплачувати майже 100 тис. грн за оренду щомісяця (це приблизно 100 грн за квадрат у центрі міста), за рік — 1.2 млн грн.

Комунальне майно на набережній біля Дніпра, навпроти острівця «Фантазія», має площу 1008,9 м² і складається з двох частин:

675,1 м² на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку;

333,8 м² у підвалі того ж будинку.

До 2023 року компанія мала київську прописку та належала київському юристу, що спеціалізується на продажі компаній.

Як схема «невід’ємних поліпшень» допомагала приватизувати майно «за копійки» у Кременчуці і чому це вже не спрацює

У квітні цьогоріч Верховна Рада України 243 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 12230, який скасовує механізм викупу комунального майна орендарями без аукціону. Йдеться про так звану схему «невід’ємних поліпшень», коли орендар міг придбати об’єкт напряму, якщо доводив, що вклав у нього щонайменше 25% від ринкової вартості.

Невід'ємні поліпшення — це роботи, які неможливо відокремити від об’єкта без шкоди для нього. Наприклад, добудували поверх, зробили перепланування, замінили фундамент, провели нові інженерні мережі. Втім «невід’ємність» часто трактували дуже широко, і це дозволяло маніпулювати.

Цей новий Закон набирає чинність через 12 місяців з дня його опублікування. Зазначено, що з моменту набрання чинності Закону рішення про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень державного та комунального майна не прийматимуться.

Як працювала схема «невід’ємних поліпшень» до Закону:

Комунальне майно здавали в оренду.

Орендар робив там так звані «невід’ємні поліпшення» — ремонт, перебудову тощо, на суму понад 25% вартості об’єкта.

Надалі він отримував право викупити цей об’єкт без конкурсу.

Вартість майна й поліпшень рахував сам орендар — можна було занизити ціну й купити комунальне майно фактично «за копійки».

У результаті громада втрачала кошти — в бюджет заходило у середньому на 45% менше коштів, ніж могло би прийти від продажу за ринковою вартістю.

Нині ж, якщо орендар вже зробив поліпшення, він не зможе просто так купити об’єкт. Майно продаватимуть через аукціон. Перемагає той, хто дасть найвищу ціну.

Водночас той, хто проводив роботи, має переважне право: він може купити об’єкт за найвищою ціною, яку запропонують на аукціоні. Якщо переможе хтось інший, новий власник компенсує орендарю реальні витрати на поліпшення.

Порядок, зокрема, визначення вартості раніше проведених невід’ємних поліпшень та об’єкта приватизації (стартова ціна об’єкта приватизації) регулюватиметься Кабміном. До Закону це визначав орендар через свою оцінку.

Стартову ціну об’єкта приватизації встановлюватимуть органи, які відповідатимуть за продаж майна комунальної/державної власності.

Згідно з прикінцевими положеннями, орендарі, які до його введення в дію вже отримали дозвіл на невід’ємні поліпшення чи мали рішення про приватизацію майна шляхом викупу, не втрачають своїх прав, але процес проходитиме зі змінами, що вже були наведені вище — мова йде про викуп майна через аукціон. Також відомо, що орендар матиме право на зарахування своїх витрат у межах проведення саме капітального ремонту в рахунок орендної плати, згідно з новим Законом.

Додамо, що у місті активно користувалися цією схемою. Так у приватні руки перейшли приміщення колишньої бібліотеки, аптеки, гуртожитку, «Евріки», рентгенкабінету біля стоматполіклініки та інші топові об’єкти в центрі міста. Серію публікацій «Кременчуцького Телеграфа» про приватизацію комунального майна за копійки можна почитати тут.

Зазначимо, що з проведенням невід’ємних поліпшень майно необов’язково має бути приватизованим.

Як і чому у Кременчуці зникала мережа комунальних стоматполіклінік

Нагадаємо, що у 2018 році кременчуцька влада ухвалила рішення про закриття мережі комунальних стоматологічних поліклінік.

Запропонували закрити три з них: поліклініку № 2 на Молодіжному, № 3 в центрі на набережній, та Крюківське відділення. Названа владою причина — утримання приміщень обходиться дорого.

Редакція публікувала раніше, що за версією «Телеграфа», реорганізація стоматологічних поліклінік потрібна була для звільнення цих приміщення. А ключове приміщення, через яке розпочалась реорганізація — це приміщення стоматполіклініки № 3. Воно розташоване на набережній, у сквері «Фантазія», вікна на Дніпро. Поліклініка займала весь перший поверх 4-під'їзного житлового будинку. А поруч із нею у будиночку був розташований рентгенологічний кабінет. Це саме те, що зараз пішло в оренду та на «поліпшенні». Також журналісти публікували матеріал «Навіщо закривають три стоматполіклініки? «Комусь знадобилось якесь приміщення».

У 2018-му кременчуківці прохали Міністерство охорони здоров’я зберегти кременчуцькі стоматполіклініки.

Раніше журналісти публікували, що стоматологи розповіли, як їх звільняють з комунальних стоматполіклінік.

Тоді у приміщення колишньої стоматполіклініки «переселили» вузькопрофільних спеціалістів 1-ї поліклініки. Тепер їх «виселили» до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського. Працівники стверджували, що у них було два тижні, аби звільнити приміщення.

Нагадаємо, 30 травня 2024 року міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому розповів, що приміщення поліклініки можуть віддати на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

Ще раніше, 28 травня, під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».