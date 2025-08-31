Дитяча жорстокість, наслідки ракетних ударів та підготовка до нового навчального року: головне за тиждень

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Освіта, Війна

Дитяча жорстокість, наслідки ракетних ударів та підготовка до нового навчального року: головне за тиждень

31.08.2025, 16:30 Переглядів: 1 367

 

Огляд головних тижневих новин Кременчука та Полтавщини — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

У Кременчуці триває підготовка до нового навчального року

Заклади загальної середньої та дошкілької освіти у Кременчуці готуються до нового начального року. За даними міськради, цьогоріч у місті зменшилася кількість учнів та дошкільнят. Скільки дітей завтра сядуть за парти, які заклади працюватимуть повністю очно, а які у змішаному форматі або повністю дистанційно — читайте у нашому матеріалі.

 

Вийти на навчання готуються і учні ліцею № 4 та гімназії № 8, які нещодавно постраждали від обстрілів. Яким чином освітній процес буде організований там — у нашому матеріалі детальніше.

День пам’яті загиблих захисників України: вшанування на Кременчуччині

У п’ятницю, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України у Кременчуці цивільні та військовослужбовці перекрили одне із центральних перехресть міста, аби під час хвилини мовчання вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу держави. Ветерани та молодь Кременчука тримали прапори, плакати, зупинили рух транспорту. Після Хвилини мовчання учасники акції спільно заспівали гімн України. Далі ветерани пішли на Алею Слави для покладання квітів загиблим Воїнам.

 

Цього дня у Піщанській громаді відкрили Алею Пам’яті, де встановили 38 портретів полеглих на війні жителів громади.

Відбулися заходи з ушанування пам’яті загиблих бійців і в Козельщинській громаді: там на Алеї Пам’яті встановили 11 портретів загиблим воїнам. Рідним загиблих бійців вручили державні нагороди. Також усі охочі долучилися до забігу в пам’ять про полеглих захисників.

У п’ятицю також у Кременчуці відбулося зібрання сімей, чиї рідні загинули під час антитерористичної операції: говорять, що їх почали забувати.

Кірм того, з нагоди Дня пам’яті загиблих захисників у Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями загиблих воїнів-випускників гімназії № 12.

У липні на Полтавщину привезли тіла  загблих воїнів

 

У середині липня на Полтавщину у вагонах-рефрижераторах доставили близько тисячі тіл полеглих українських захисників. Через те, що місцевий морг не в змозі розмістити таку кількість тіл, роботу організували просто біля залізничної колії. Як відбувалася ідентифікація загиблих — читайте детальніше.

Верховний Суд скасував рішення міськради, яке стосується будівництва так званого мініНПЗ в Кременчуці

Однією із причин скасування рішення стало те, що суд звернув увагу на грубі порушення процедури голосування — зокрема, ухвалення рішень через застосунок Viber без належної ідентифікації депутатів і дотриманням кворуму.

Детальніше про скандальне будівництво мініНПЗ у Кременчуці та які аргументи на свій захист наводила мількрада і представники забудовника — читайте у нашому матеріалі.

Уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїздити за кордон

У вівторок, 26 серпня, Кабінет Міністрів дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Після цього у Держприкордонслужбі внесли пояснення: для перетину кордону чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

Обстріл енергетичного підприємства

 

У ніч на 27 серпня Полтавщина знову потрапила під обстріл: уламки та прямі влучання зафіксували в Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору: пошкоджені адмінбудівля, транспорт і обладнання. На території виникли пожежі. Як повідомили у Повітряних силах України, вночі 21 безпілотник влучив у 9 різних локаціях на території країни.

Із російського полону повернулися двоє жителів Полтавщини

У День Незалежності, 24 серпня, з російського полону повернувся 34-річний Андрій Гончаренко — житель села Яблуневе Оржицької громади на Полтавщині. У квітні 2022 року чоловіка мобілізували, а вже у червні противник взяв його у полон на Харківщині.
Під час цього обміну додому повернувся і ще один військовослужбовець із Полтавської громади. Відомо, що звільненому захиснику 25 років, його звати Денис, він — оборонець «Азовсталі» та провів у російському полоні понад три роки.

У Кременчуці 8 підлітків побили 13-річну дівчину

У понеділок цоцмережами Кременчука шириться відео, як 8 підлітків увечері чіплялися та били однолітку. Згодом стало відомо, що подія сталася у суботу, 23 серпня. Потерпілій 13 років, вона учениця 22-ї гімназії. Аби розібратися у ситуації, ми зв’язалися із мамою дівчинки, а також взяли офіційний коментар у правоохоронців. Детальніше про це — у нашому матеріалі.
2
Автор: Яна Гудзь
Теги: дайджест
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх