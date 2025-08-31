Дитяча жорстокість, наслідки ракетних ударів та підготовка до нового навчального року: головне за тиждень

31.08.2025, 16:30 Переглядів: 1 367

Огляд головних тижневих новин Кременчука та Полтавщини — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

У Кременчуці триває підготовка до нового навчального року

Заклади загальної середньої та дошкілької освіти у Кременчуці готуються до нового начального року. За даними міськради, цьогоріч у місті зменшилася кількість учнів та дошкільнят. Скільки дітей завтра сядуть за парти, які заклади працюватимуть повністю очно, а які у змішаному форматі або повністю дистанційно — читайте у нашому матеріалі.

Вийти на навчання готуються і учні ліцею № 4 та гімназії № 8, які нещодавно постраждали від обстрілів. Яким чином освітній процес буде організований там — у нашому матеріалі детальніше.

День пам’яті загиблих захисників України: вшанування на Кременчуччині

У п’ятницю, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України у Кременчуці цивільні та військовослужбовці перекрили одне із центральних перехресть міста, аби під час хвилини мовчання вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу держави. Ветерани та молодь Кременчука тримали прапори, плакати, зупинили рух транспорту. Після Хвилини мовчання учасники акції спільно заспівали гімн України. Далі ветерани пішли на Алею Слави для покладання квітів загиблим Воїнам.

Цього дня у Піщанській громаді відкрили Алею Пам’яті, де встановили 38 портретів полеглих на війні жителів громади.

Відбулися заходи з ушанування пам’яті загиблих бійців і в Козельщинській громаді: там на Алеї Пам’яті встановили 11 портретів загиблим воїнам. Рідним загиблих бійців вручили державні нагороди. Також усі охочі долучилися до забігу в пам’ять про полеглих захисників.

У п’ятицю також у Кременчуці відбулося зібрання сімей, чиї рідні загинули під час антитерористичної операції: говорять, що їх почали забувати.

Кірм того, з нагоди Дня пам’яті загиблих захисників у Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями загиблих воїнів-випускників гімназії № 12.

У липні на Полтавщину привезли тіла загблих воїнів

У середині липня на Полтавщину у вагонах-рефрижераторах доставили близько тисячі тіл полеглих українських захисників. Через те, що місцевий морг не в змозі розмістити таку кількість тіл, роботу організували просто біля залізничної колії. Як відбувалася ідентифікація загиблих — читайте детальніше.

Верховний Суд скасував рішення міськради, яке стосується будівництва так званого мініНПЗ в Кременчуці

Однією із причин скасування рішення стало те, що суд звернув увагу на грубі порушення процедури голосування — зокрема, ухвалення рішень через застосунок Viber без належної ідентифікації депутатів і дотриманням кворуму.

Детальніше про скандальне будівництво мініНПЗ у Кременчуці та які аргументи на свій захист наводила мількрада і представники забудовника — читайте у нашому матеріалі.

Уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїздити за кордон