У Козельщинській громаді вшанували пам'ять полеглих на війні захисників

Сьогодні, 17:33

На Алеї Пам'яті встановили 11 портретів загиблим воїнам. Рідним загиблих бійців вручили державні нагороди. Також усі охочі долучилися до забігу в пам'ять про полеглих захисників

Учора, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України у Козельщинській громаді вшанували пам’ять жителів громади, які загинули на війні. Про це повідомили у пресслужбі громади.

На Алеї Пам’яті відкрили одинадцять портретів воїнів, які віддали життя за незалежність України. Під час урочистостей згадали загиблих, хвилиною мовчання вшановували їхню пам’ять, до їх портретівк поклали квіти та державні прапори. Рідним воїнів передали державні нагороди.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) відзначені:

Ігор Романченко,

Євгеній Ничипорович,

Данило Коваленко.

Крім того, Данила Коваленка нагородили ще й Комбатантським хрестом (посмертно).

Після урочистостей у селищі відбувся символічний забіг пам’яті — до нього долучилися і діти, і дорослі, спортсмени та аматори. Бігли «за полеглих Героїв», віддаючи шану їхньому подвигу.

Нагадаємо, учора у Кременчуці вшанували пам'ять загиблих захисників України перекриттям одного із перехресть та покладанням квітів на Алеї Слави. Також у Піщанській громаді відкрили Алею Пам'яті, де встановили 38 портретів полеглих на війні жителів громади.