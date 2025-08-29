У Піщаному відкрили Алею Пам'яті загиблим на війні захисникам

На Алеї встановили 38 портретів військовослужбовців, які загинули на російсько-українській війні

Сьогодні, 29 серпня, у Піщаному відбулося відкриття Алеї Пам’яті загиблим захисникам. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

На Алеї встановили 38 портретів жителів Піщанської громади, які віддали свої життя у боях за свободу та незалежність України.

Олександр Аленін разом із очільницею Кременчуцької райради Марією Іванченко та жителями Піщаного, рідними полеглих воїнів поклали на Алеї квіти в пам’ять про кожного загиблого героя.