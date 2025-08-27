Вночі 21 безпілотник влучив у 9 різних локаціях на території країни — Повітряні сили

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 152

У ніч на 27 серпня Росія масовано атакувала Україну 95-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаціями різних типів. Їх запускали з території РФ (Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ) та з тимчасово окупованого Криму (Чауда).

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона у складі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп та систем безпілотників відбила атаку.

Станом на 9.00 ранку збили 74 дрони.

Разом із тим, 21 безпілотник влучив у 9 різних локаціях на території країни.

Нагадаємо, що уламки та прямі влучання зафіксували в Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору: пошкоджені адмінбудівля, транспорт і обладнання. На території виникли пожежі.