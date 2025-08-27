На Полтавщині працює ППО — Когут

27 серпня, близько 1.30, жителі Полтавщини чули вибухи. Як повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, в області працює протиповітряна оборона.
Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників в області.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична та нафтопереобна інфраструктура. Значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії №8. Вибиті вікна також і в приміщеннях дитячої лікарні та інфекційного відділення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.