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Уночі російська армія атакувала Україну чотирма ракетами та 136 ударними БпЛА

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 70

 

Силами ППО знешкоджена 61 повітряна ціль, ще 47 дронів-імітаторів — подавлені РЕБ

У ніч на 14 липня (із 18.00 13-го липня) російські війська атакували Україну 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецької області (до 90 із них — Shahed). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила 61 російський БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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Нагадаємо, учора ввечері «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що уламки дронів-камікадзе пошкодили три житлові будинки на території Полтавської громади. Внаслідок атаки була травмована людина.

6 липня ми писали, що російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. За повідомленням речника обласного ТЦК Романа Істоміна, в момент дронової атаки у приміщенні Кременчуцького РТЦК не було жодної людини. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми. Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали.

«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура. Пошкоджень зазнали також приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Повітряні Сили ЗСУ
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди
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