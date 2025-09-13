Розбій, грабіж, крадіжки та шахрайства: за минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 79 злочинів

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 130

Учора на Полтавщині зареєстрували 221 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби до центру управління нарядами Головного управління Нацполіції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 880 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба ГУНП області.

Із загальної кількості повідомлень 221 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

1 розбій;

1 грабіж;

19 крадіжок;

14 шахрайств;

3 факти незаконного обігу зброї;

4 наркозлочини та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 96 злочинів.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 553 особи та 1273 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

