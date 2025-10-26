П’яні водії на вулицях Кременчука, написи рашистів на стінах, удар КАБом по Полтавщині, в КрНУ — новий ректор: дайджест тижня

Ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Україні

Минулого тижня на стінах будівель у Кременчуці помітили написи із назвою якогось угрупування. Як стало відомо редакції «Кременчуцького Телеграфа», це проросійське угрупування, яке спрямоване на дестабілізацію ситуації всередині країни. Організація має телеграм-канал, де описує мету своєї діяльності — «повалення Київського режиму та влади в Україні». Рашисти закликають до диверсій та пропонують фінансову винагороду — за «злив» даних співробітників ТЦК, підпалені автомобілі військових, приміщень ТЦК і навіть вбивство військовослужбовців.

У Кременчуцькому райуправлінні поліції заявили, що знають про це та порушили кримінальне провадження за фактом виявлених написів на вулицях міста.

У Кременчуці почали з’являтися написи російського угрупування: що відомо та як реагують правоохоронці

У Служби безпеки України цю ситуацію нашій редакції не прокоментували, проте закликали громадян не піддаватися на проросійську агітацію і нагадали, що у випадках перешкоджанню діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність. Якщо ж хтось помітив подібні заклики, варто повідомити про них до СБУ, зокрема скориставшись ботом «Спали ФСБшника».

Кременчуцькі школярі таки «спалили ФСБника»

Російські спецслужби намагалися завербувати до співпраці через месенджер трьох школярів з Кременчука. Діти на провокації не піддалися та звернулися до правоохоронців. У п’ятницю ювенальні поліцейські відзначили підлітків за пильність, сміливість та громадянську позицію. Їм вручили подарунки, а також подякували їхнім батькам — за гідне виховання.

Поліція закликає громадян: якщо вам відомо про спроби втягнути дітей та молодь у протиправну діяльність, зокрема через Інтернет — обов’язково повідомляйте правоохоронцям. Вчасна інформація може запобігти злочинам і захистити молодь.

У Кременчуці трьох школярів намагалися завербувати росіяни: вони повідомили про це поліцію

Нагадаємо, влітку правоохоронці викрили 14-річну кременчуківку, яку завербували російські спецслужби: дівчина на їх замовлення мала підірвати українського військовослужбовця.

У Кременчуцькому національному університеті обрали нового ректора

У середу, 22 жовтня, в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського обрали нового ректора. Перемогу здобув син ексректора Михайла Загірняка, професор Денис Загірняк, за якого проголосували понад 52% виборців. Процедура призначення ректора ще триває, і Денис Загірняк офіційно розпочне виконання обов’язків пізніше.

Раніше ми писали, що Михайло Загірняк отримав звання «Президент Університету», яке йому надали, згідно з оновленим статутом навчального закладу. Тож попри формальне завершення ректорської каденції, він ймовірно зможе і надалі зберігати вплив на університет.

У Кременчуці обрали нового ректора КрНУ

Минулі вибори на посаду ректора КрНУ проходили у 2020 році. Тоді Михайло Загірняк був єдиним кандидатом і набрав 452 із 495 можливих голосів. Через чинне законодавство він більше не мав права балотуватися на посаду ректора.

У Кременчуці сплеск пияцтва за кермом

Протягом минулого тижня ми майже щоденно повідомляли про випадки виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. Пік цього тренду припав на п’ятницю, 24 жовтня.

У Кременчуці п’яний водій скоїв ДТП, скрився, а потім пропонував патрульним хабар: рівень алкоголю у 14 разів перевищував норму

Цього дня п’яний водій автомобіля Honda скоїв ДТП - зіткнувся з «Рутою» та залишив місце події. Патрульні його зупинили на вулиці Небесної Сотні та виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат медогляду - 2,91 проміле, що у 14 разів перевищує допустиму норму. Крім того, водій не мав права керувати транспортними засобами — у нього відсутнє посвідчення водія.

Перед складанням адмінматеріалів порушник почав пропонувати патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. На попередження припинити протиправні дії не реагував. Водія відсторонили від керування та склали чотири адміністративні матеріали за різними статтями КУпАП. За фактом пропозиції хабаря патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Того ж дня інший п’яний водій у Кременчуці також пропонував патрульним хабар - рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму.

У Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар: рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму

У п’ятницю патрульна поліція повідомила про подробиці конфлікту з водієм, що стався того ж дня на Молодіжному. Патрульні зупинили водія автомобіля АЗЛК 2140, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік поводився агресивно та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та позбавлений права керування на 10 років. Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився.

Наприкінці тижня упродовж двох днів у Кременчуці патрульні щодня виявляли по сім водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння.

У понеділок ми повідомляли, що минулого тижні патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв.

Удар КАБом по Полтавщині

У понеділок, 20 жовтня, українські військові зафіксували пуски КАБ у бік Полтавщини. Це вперше, коли удари керованих авіабомб загрожували для області, яка не межує з лінією фронту. Зазвичай керовані авіабомби росіяни активно використовують проти прифронтових регіонів.

Російські війська запустили КАБ на Полтавщину — Повітряні сили

Спочатку російське тактичне авіаційне угруповання запустило керовані авіабомби (КАБ) з півночі по Харківщині. Згодом військові повідомили, що КАБ летіли з Харківщини на Полтавщину.

Кременчук в очікуванні опалення

У закладах освіти Кременчука досі немає опалення. І якщо в учнів шкіл почалися канікули, то вихованці дитсадків продовжують навчатися. Батьки дітей розповіли

«Кременчуцькому Телеграфу», що в дитсадках температура повітря не перевищує 12 градусів – обігрівачі не справляються, а до того зараз і електроенергію часто вимикають.

Опалення в дитсадках Кременчука досі немає: батьки говорять, що у групах +12 градусів

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький анонсував, що опалення у закладах освіти міста поки не планують вмикати — орієнтуватимуться на середньодобову температуру повітря. Для обов'язково включення опалення вона має опуститися нижче 8 градусів (середньодобова) протягом трьох днів. Поки цього параметру не досягнуто. Проте, у медичних закладах Кременчука з 9 жовтня почали вмикати опалення.

За словами міністра енергетики Світлани Гринчук опалювальний сезон в Україні уже розпочався для об'єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей має долучитися найближчими днями. Вона наголосила, що кожен регіон самостійно ухвалює рішення про старт опалювального сезону залежно від середньодобової температури. Тож очікується, що відповідні рішення про початок опалювального сезону виконавчий комітет Кременчуцької міської ради має ухвалити найближчими днями.

Графіки відключення електроенергії

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, викликаною російськими обстрілами енергетичних об’єктів, протягом усього минулого тижня на Полтавщині діяли графіки погодинного відключення електроенергії. Ці графіки постійно змінюються залежно від ситуації в енергосистемі та інколи доповнюються графіками аварійних відключень, через ракетно-дронові удари ворога.