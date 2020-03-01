Без несподіванок: за результатами голосування Михайло Загірняк став ректором КрНУ

Єдиний кандидат на посаду отримав 452 із 495 можливих голосів
28 лютого у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського проходило голосування на обрання ректора цього навчального закладу. Результати голосування були очікуваними, Михайло Загірняк і став очільником КрНУ, адже був єдиним кандитатом на цю посаду.
На сайті університету оприлюднили дані щодо того, як голосували виборці. При підрахунку голосів виборча комісія встановила:
- загальна кількість виборців становила 525 людей, стільки ж було виготовлено бюлетенів;
- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 497, 28 бюлетенів використано не було;
- кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування – 497, два з них визнали недійсними;
- «ЗА» кандидата на посаду ректора Михайла Васильовича Загірняка віддали голоси 452 людини (86,1% від кількості виборців);
- проголосували «НЕ ПІДТРИМУЮ» кандидата на посаду ректора Михайла Васильовича Загірняка 43 людини (8,2% від кількості виборців).
Тож бачимо: незважаючи на те, що конкурентів у Михайла Загірняка не було, за нього проголосувала більшість, проте не 100% виборців.