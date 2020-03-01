Кременчуг, Образование

Без несподіванок: за результатами голосування Михайло Загірняк став ректором КрНУ

Сегодня, 11:01 Просмотров: 494 Комментариев: 1

 

Єдиний кандидат на посаду отримав 452 із 495 можливих голосів

28 лютого у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського проходило голосування на обрання ректора цього навчального закладу. Результати голосування були очікуваними, Михайло Загірняк і став очільником КрНУ, адже був єдиним кандитатом на цю посаду.


На сайті університету оприлюднили дані щодо того, як голосували виборці. При підрахунку голосів виборча комісія встановила:

  • загальна кількість виборців становила 525 людей, стільки ж було виготовлено бюлетенів;
  • кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 497, 28 бюлетенів використано не було;
  • кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування – 497, два з них визнали недійсними;
  • «ЗА» кандидата на посаду ректора Михайла Васильовича Загірняка віддали голоси 452 людини (86,1% від кількості виборців);
  • проголосували «НЕ ПІДТРИМУЮ» кандидата на посаду ректора Михайла Васильовича Загірняка 43 людини (8,2% від кількості виборців).

Тож бачимо: незважаючи на те, що конкурентів у Михайла Загірняка не було, за нього проголосувала більшість, проте не 100% виборців.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Вікіпедія
Теги: КрНУ ректор выборы результаты голосования

Комментарии: 1

3 048
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:30

Ну прям таки пленум ЦК КПСС провели


+1
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