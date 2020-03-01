Без несподіванок: за результатами голосування Михайло Загірняк став ректором КрНУ

Сегодня, 11:01 Просмотров: 494 Комментариев: 1

28 лютого у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського проходило голосування на обрання ректора цього навчального закладу. Результати голосування були очікуваними, Михайло Загірняк і став очільником КрНУ, адже був єдиним кандитатом на цю посаду.





На сайті університету оприлюднили дані щодо того, як голосували виборці. При підрахунку голосів виборча комісія встановила:

загальна кількість виборців становила 525 людей, стільки ж було виготовлено бюлетенів;

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 497, 28 бюлетенів використано не було;

кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування – 497, два з них визнали недійсними;

«ЗА» кандидата на посаду ректора Михайла Васильовича Загірняка віддали голоси 452 людини (86,1% від кількості виборців);

проголосували «НЕ ПІДТРИМУЮ» кандидата на посаду ректора Михайла Васильовича Загірняка 43 людини (8,2% від кількості виборців).

Тож бачимо: незважаючи на те, що конкурентів у Михайла Загірняка не було, за нього проголосувала більшість, проте не 100% виборців.



